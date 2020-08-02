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Дивися повний текст Bolt запускає прокат електросамокатів у Києві: як скористатися (фото).
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:18
Bolt запускає прокат електросамокатів у Києві: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bolt запускає прокат електросамокатів у Києві: як скористатися (фото).
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:19
Както недешево ...
Думаю, с такими ценами это будет очень "нишевая" услуга - для энтузиастов, которые знают толк в извращениях.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:26
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