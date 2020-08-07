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на тему Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.

Додано: Суб 08 сер, 2020 08:57 Як працює кардинг?



Для аналогічного шахрайства можуть використовуватися також сайти справжніх, але маловідомих інтернет-магазинів. Спочатку вони торгують чесно, щоб заслужити репутацію і набрати клієнтів, які залишать позитивні відгуки на сторонніх ресурсах. А потім починають активно користуватися довірливістю і платіжними засобами своїх клієнтів.

Втім, небезпека може підстерігати і на цілком серйозних перевірених сайтах. Нерідко співробітники, які отримують доступ до інформації про платіжні засоби клієнтів, використовують її в своїх інтересах. Наприклад, свіжий ще скандал навколо відомої в Україні соцмережі "Фотострана", співробітники якої викрадали кошти у багатьох користувачів, які здійснювали покупки внутрішньоігрової валюти.



Ще один варіант кардинга-це вішинг feshopcc Полягає ця методика в тому, що незнайома людина дзвонить держателю і представляється співробітником банку. Далі слід діалог, в ході якого лже-співробітник намагається вивідати дані карти під різними приводами – наприклад, перевірка або розблокування нібито заблокованої карти.



Багато власників карток, навіть якщо вони не здійснюють інтернет-покупок, зберігають свої дані на комп'ютері або в телефоні. Зловмисники часто використовують різні шпигунські програми або віруси, що маскуються під нешкідливі додатки або медіафайли. Це програмне забезпечення застосовується для збору інформації про платіжні засоби. Крім злому можуть застосовуватися інші технології. Наприклад, створення фішингових сайтів інтернет-магазинів. Так називають ресурси, «видають» себе за відомі торгові майданчики, «маскуються» під них. З урахуванням того, що сьогодні популярність інтернет-торгівлі зростає, обдурити людей таким чином стає все простіше. Особливо тих, хто здійснює покупки в інтернет-магазинах відносно недавно. Покупець думає, що він знаходиться на офіційному сайті інтернет-магазину, і сміливо здійснює покупки, вказуючи платіжну інформацію – номер карти і її захисний код. Зловмисники отримують можливість за допомогою отриманих даних також оплатити якусь покупку або обміняти кошти на валюту або електронні гроші, щоб «замести сліди».Для аналогічного шахрайства можуть використовуватися також сайти справжніх, але маловідомих інтернет-магазинів. Спочатку вони торгують чесно, щоб заслужити репутацію і набрати клієнтів, які залишать позитивні відгуки на сторонніх ресурсах. А потім починають активно користуватися довірливістю і платіжними засобами своїх клієнтів.Втім, небезпека може підстерігати і на цілком серйозних перевірених сайтах. Нерідко співробітники, які отримують доступ до інформації про платіжні засоби клієнтів, використовують її в своїх інтересах. Наприклад, свіжий ще скандал навколо відомої в Україні соцмережі "Фотострана", співробітники якої викрадали кошти у багатьох користувачів, які здійснювали покупки внутрішньоігрової валюти.Ще один варіант кардинга-це вішингПолягає ця методика в тому, що незнайома людина дзвонить держателю і представляється співробітником банку. Далі слід діалог, в ході якого лже-співробітник намагається вивідати дані карти під різними приводами – наприклад, перевірка або розблокування нібито заблокованої карти.Багато власників карток, навіть якщо вони не здійснюють інтернет-покупок, зберігають свої дані на комп'ютері або в телефоні. Зловмисники часто використовують різні шпигунські програми або віруси, що маскуються під нешкідливі додатки або медіафайли. Це програмне забезпечення застосовується для збору інформації про платіжні засоби. geent562

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