Як працює кардинг?

Для аналогічного шахрайства можуть використовуватися також сайти справжніх, але маловідомих інтернет-магазинів. Спочатку вони торгують чесно, щоб заслужити репутацію і набрати клієнтів, які залишать позитивні відгуки на сторонніх ресурсах. А потім починають активно користуватися довірливістю і платіжними засобами своїх клієнтів.
Втім, небезпека може підстерігати і на цілком серйозних перевірених сайтах. Нерідко співробітники, які отримують доступ до інформації про платіжні засоби клієнтів, використовують її в своїх інтересах. Наприклад, свіжий ще скандал навколо відомої в Україні соцмережі "Фотострана", співробітники якої викрадали кошти у багатьох користувачів, які здійснювали покупки внутрішньоігрової валюти.
Ще один варіант кардинга-це вішинг
Багато власників карток, навіть якщо вони не здійснюють інтернет-покупок, зберігають свої дані на комп'ютері або в телефоні. Зловмисники часто використовують різні шпигунські програми або віруси, що маскуються під нешкідливі додатки або медіафайли. Це програмне забезпечення застосовується для збору інформації про платіжні засоби.