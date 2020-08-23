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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:27

Актуальный анекдот:
"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.
- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?
- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...
Слегка обалдевший журналист спрашивает:
- Извините, в какой стране?
- В нашей.
- А из какого вы города?
- Из Варшавы..."
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:44

  swan forever написав:Актуальный анекдот:
"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.
- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?
- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...
Слегка обалдевший журналист спрашивает:
- Извините, в какой стране?
- В нашей.
- А из какого вы города?
- Из Варшавы..."


Из уст граждан Украины этот анекдот особенно смешон.))
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:50

  artlife написав:
  swan forever написав:Актуальный анекдот:
"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.
- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?
- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...
Слегка обалдевший журналист спрашивает:
- Извините, в какой стране?
- В нашей.
- А из какого вы города?
- Из Варшавы..."


Из уст граждан Украины этот анекдот особенно смешон.))

Поляки в Великобритании работают несколько миллионов
Будут белорусы/украинцы работать в Польше
Это из рашки работники негде не нужны - ленивы и недобросовестные
По этому из раши не едут и у них «все хорошо» :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:53

  Ukrainian написав:
  artlife написав:
  swan forever написав:Актуальный анекдот:
"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.
- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?
- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...
Слегка обалдевший журналист спрашивает:
- Извините, в какой стране?
- В нашей.
- А из какого вы города?
- Из Варшавы..."


Из уст граждан Украины этот анекдот особенно смешон.))

Поляки в Великобритании работают несколько миллионов
Будут белорусы/украинцы работать в Польше
Это из рашки работники негде не нужны - ленивы и недобросовестные
По этому из раши не едут и у них «все хорошо» :lol:


Ага, Божья роса.))
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:56

artlife
Тип того :lol:
Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлень: 8826
З нами з: 18.06.08
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:00

  Ukrainian написав:artlife
Тип того :lol:
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73%?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:35

  andrijk777 написав:Судячи з кількості людей на вулицях, підтримка диктатора мізерна і це усім очевидно.


Это иллюзия, с помощью которой манипулируют неграмотным населением.

Такова психология человека - недовольство находит свое публичное выражение в десятки раз чаще, чем удовлетворение. Поинтересуйся у любого социолога, маркетолога, или просто умного человека - он подтвердит.

Ну или вспомни свою оценку какого-либо продукта, или сервиса - например, если у тебя пропала мобильная связь и ты пропустил важный звонок, ты выскажешь свое "фе" по этому поводу большинству тех, кто будет рядом и еще долгие месяцы будешь при каждом случае это вспоминать и искать отклик у собеседников. А вот если у тебя связь не пропадала, то ты никого хвалить не будешь, ты просто никак на это не прореагируешь. Вот такой парадокс. Это тебе просто пример - паттерн поведения одинаков везде.

У сторонников Лукашенко сейчас нааааамного меньше оснований выходить в его поддержку, чем у противников - выходить на протест. Этой же поведенческой особенностью воспользовались и технологи майдана в 2014-м, соврав, что вся Украина, кроме проплаченных титушек - против власти...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:59

  artlife написав:
  swan forever написав:Актуальный анекдот:
"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.
- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?
- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...
Слегка обалдевший журналист спрашивает:
- Извините, в какой стране?
- В нашей.
- А из какого вы города?
- Из Варшавы..."


Из уст граждан Украины этот анекдот особенно смешон.))

Лаптеногий, заруби себе на носу - здесь украинский форум и твоё, как и прочих лишнехромосомных, мнение до лампочки. Особенно бульканье о юморе.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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