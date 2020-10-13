freeze написав:
Тема Киргызстана умерла еще не успев родится.
Тема Таджикистана с вечным Рахмоном не зашла сразу.
Сейчас через несколько недель в Молдове будут выборы, там по слухам уже пошло финансирование соросят на цветную революцию. Вот там уже будет веселее и конкурсы будут интереснее.
Нет, как я выше предположил, скорее всего все жирные коты и киты следят за выборами в США, и им не до туземцев.
А местные шаманы и шпана не имеют ни ума, ни фантазии, ни денег для "оригинального креатива". Максимум - макароны (гречка - дорого), и титушня