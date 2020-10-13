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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:16

Или бенефициары, спонсоры и другие интересанты переключились на возможно самое важное событие - выборы в США.
Надо и "своих" подмазать, и "конкурентов" задобрить (на всякий случай, вдруг выиграет другая команда)
Тут не до революций в странах третьего мира - подождут :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:23

  Вкладчик1234 написав:
  unicdima написав:Гілку ще не закрили?
Я ж вам одразу сказав, що нічого в Білорусі не буде.
Розходьтесь флудерасти. :D

Что-то тема вообще здохла.
Видать из-за кризиса урезали расходы на революции :)


Тема Киргызстана умерла еще не успев родится.
Тема Таджикистана с вечным Рахмоном не зашла сразу.

Сейчас через несколько недель в Молдове будут выборы, там по слухам уже пошло финансирование соросят на цветную революцию. Вот там уже будет веселее и конкурсы будут интереснее. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:34

  freeze написав:Тема Киргызстана умерла еще не успев родится.
Тема Таджикистана с вечным Рахмоном не зашла сразу.

Сейчас через несколько недель в Молдове будут выборы, там по слухам уже пошло финансирование соросят на цветную революцию. Вот там уже будет веселее и конкурсы будут интереснее.

Нет, как я выше предположил, скорее всего все жирные коты и киты следят за выборами в США, и им не до туземцев.
А местные шаманы и шпана не имеют ни ума, ни фантазии, ни денег для "оригинального креатива". Максимум - макароны (гречка - дорого), и титушня
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:57

  detroytred написав:
  lapay написав:
  19yuriy91 написав:друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов

Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.https://teletrade.com.ua/analytics/quote/NKE

Так, если оно (паливо) и стоило копейки, то нужно было его впаривать задорого что ли?))

Здоровый, в меру протекционизм тоже должен быть.


Полностью согласна. Конечно должен быть
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