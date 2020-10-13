Или бенефициары, спонсоры и другие интересанты переключились на возможно самое важное событие - выборы в США. Надо и "своих" подмазать, и "конкурентов" задобрить (на всякий случай, вдруг выиграет другая команда) Тут не до революций в странах третьего мира - подождут
freeze написав:Тема Киргызстана умерла еще не успев родится. Тема Таджикистана с вечным Рахмоном не зашла сразу.
Сейчас через несколько недель в Молдове будут выборы, там по слухам уже пошло финансирование соросят на цветную революцию. Вот там уже будет веселее и конкурсы будут интереснее.
Нет, как я выше предположил, скорее всего все жирные коты и киты следят за выборами в США, и им не до туземцев. А местные шаманы и шпана не имеют ни ума, ни фантазии, ни денег для "оригинального креатива". Максимум - макароны (гречка - дорого), и титушня
19yuriy91 написав:друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов
Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.https://teletrade.com.ua/analytics/quote/NKE
Так, если оно (паливо) и стоило копейки, то нужно было его впаривать задорого что ли?))