Концепция „мирного перехода“ заключается не в том, что мирно вышли на улицу, мирно попросили, а власть из этических соображений или устыдившись ушла. На самом деле концепция „мирного перехода“ означает следующее: и та и другая стороны имеют достаточно сил, чтобы противостоять друг другу. И, оценивая это, обе стороны думают о последствиях. И приходят к выводу о том, что они не готовы ставить на кон свою жизнь.

Ходорковский добавил, что, независимо от того, приходят ли к этому выводу политики или силовые структуры, они понимают, что если они втянутся в силовое противостояние, то будут в определенный момент — с высокой степенью вероятности — «висеть на столбах».



Этого они не хотят — и тогда переход осуществляется мирно. Но если нет силового баланса, то никакого перехода вообще не бывает.