"Класична революція" вже закінчилась, але народ незадоволений. Зміна влади може відбутися за рік, за два.
Зараз вони ніби бастують, але яка реальна масовість забастовок важко сказати, бо СМІ дуже перебільшують все.
|
|
|
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:03
Додано: Нед 15 лис, 2020 20:11
Хз, что это за блогир, но видос показался интересным:
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:10
Білорусь один в один повторює шлях України.
Нагадаю, що після здачі Вірменії, у Росії фактично залишився ОДИН союзник - Білорусь. І то цей союз тримається виключно на Лукашенко. Впаде Лукашенко, можливо і кінець "союзу".
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:42
Також можливо, що це тільки початок нового Союзу. Гарненько забутого старого на нових природніх засадах.
Життя триває.
пс. ссср тут скраю, тінню. як частина нашої Історії.
імхо. якщо Лукашенко втримається, тим гірше для *союзної* федерації.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|