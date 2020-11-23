"Класична революція" вже закінчилась, але народ незадоволений. Зміна влади може відбутися за рік, за два. Зараз вони ніби бастують, але яка реальна масовість забастовок важко сказати, бо СМІ дуже перебільшують все.
Нагадаю, що після здачі Вірменії, у Росії фактично залишився ОДИН союзник - Білорусь. І то цей союз тримається виключно на Лукашенко. Впаде Лукашенко, можливо і кінець "союзу".
Також можливо, що це тільки початок нового Союзу. Гарненько забутого старого на нових природніх засадах. Життя триває. пс. ссср тут скраю, тінню. як частина нашої Історії. імхо. якщо Лукашенко втримається, тим гірше для *союзної* федерації.
Нагадаю, що після здачі Вірменії, у Росії фактично залишився ОДИН союзник - Білорусь. І то цей союз тримається виключно на Лукашенко. Впаде Лукашенко, можливо і кінець "союзу".
Також можливо, що це тільки початок нового Союзу. Гарненько забутого старого на нових природніх засадах. Життя триває. пс. ссср тут скраю, тінню. як частина нашої Історії. імхо. якщо Лукашенко втримається, тим гірше для *союзної* федерації.
Со времен Александра III у России всегда было всего 2 союзника, и лишь сравнительно недавно их стало 3 - и все.
Волгарь написав:Со времен Александра III у России всегда было всего 2 союзника, и лишь сравнительно недавно их стало 3 - и все.
За часів Александрів Росія громила усіх направо і наліво, але ті часи вже минули. Сьогодні маленький Азербайджан збиває російський гелікоптер на території союзника Росії, а Росія тихенько сидить і мовчить.