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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:02
Faceless написав:
Якщо ж він спробує просто повторити попередні вибори, і легітимізувати себе типу "білоруський народ знову так вирішив", то він геть поїхав.
Лукашенко вчора одне казав, сьогодні інше, завтра ще щось вигадає.. Одне буде майже точно - буде нова Конституція, де повноваження президента будуть значно урізані. Піде чи не піде на нові вибори? Я б поставив на те, що піде і виграє, відносно чесно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:29
Faceless написав:
Можливо, Лукашенко зрозумів, що гнути своє - рано чи пізно це погано закінчиться, то ж таким чином він може зберегти лице і гідно піти, не через заворушення. Але це у випадку, що дійсно будуть нові вибори з новою Конституцією і він не братиме в них участь. Якщо ж він спробує просто повторити попередні вибори, і легітимізувати себе типу "білоруський народ знову так вирішив", то він геть поїхав.
З цим згідний. Лука "шукає варіанти" щоб правити дальше.
Але я не виключаю варіант, що він може знову тупо піти на вибори через 5 років і знову тупо намалювати собі 50+%. За 5 років може багато що змінитись.
Путін ж також "мамой клялся" що міняти конституцію не буде, але нічого кращого і оригінальнішого, як піти на третій(п"ятий) строк, так і не знайшов.
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