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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 143144145146
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:02

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Faceless написав:Якщо ж він спробує просто повторити попередні вибори, і легітимізувати себе типу "білоруський народ знову так вирішив", то він геть поїхав.

Лукашенко вчора одне казав, сьогодні інше, завтра ще щось вигадає.. Одне буде майже точно - буде нова Конституція, де повноваження президента будуть значно урізані. Піде чи не піде на нові вибори? Я б поставив на те, що піде і виграє, відносно чесно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:29

  Faceless написав:Можливо, Лукашенко зрозумів, що гнути своє - рано чи пізно це погано закінчиться, то ж таким чином він може зберегти лице і гідно піти, не через заворушення. Але це у випадку, що дійсно будуть нові вибори з новою Конституцією і він не братиме в них участь. Якщо ж він спробує просто повторити попередні вибори, і легітимізувати себе типу "білоруський народ знову так вирішив", то він геть поїхав.

З цим згідний. Лука "шукає варіанти" щоб правити дальше.
Але я не виключаю варіант, що він може знову тупо піти на вибори через 5 років і знову тупо намалювати собі 50+%. За 5 років може багато що змінитись.
Путін ж також "мамой клялся" що міняти конституцію не буде, але нічого кращого і оригінальнішого, як піти на третій(п"ятий) строк, так і не знайшов.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 03:33

  andrijk777 написав:
  Faceless написав:Можливо, Лукашенко зрозумів, що гнути своє - рано чи пізно це погано закінчиться, то ж таким чином він може зберегти лице і гідно піти, не через заворушення. Але це у випадку, що дійсно будуть нові вибори з новою Конституцією і він не братиме в них участь. Якщо ж він спробує просто повторити попередні вибори, і легітимізувати себе типу "білоруський народ знову так вирішив", то він геть поїхав.

З цим згідний. Лука "шукає варіанти" щоб правити дальше.

А я дурак, думал, что он хочет сохранить Белорусь!
Ведь любая альтернатива, что была на выборах - это бесповоротный Союз с РФ.
Поглощение без каких либо оговорок.
  andrijk777 написав:Але я не виключаю варіант, що він може знову тупо піти на вибори через 5 років і знову тупо намалювати собі 50+%. За 5 років може багато що змінитись.

Дык в Конституции нет пакта о независимости и приемственности Власти.
А договор о поглощении Таёженным Союзом ЕСТЬ!
  andrijk777 написав:Путін ж також "мамой клялся" що міняти конституцію не буде, але нічого кращого і оригінальнішого, як піти на третій(п"ятий) строк, так і не знайшов.

Батенька, а чего то я Вас не пойму:
Дык Вы против "Пуйла" или "Лукашенко", и почему не за независимую и процветающую Белоруссию?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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