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Політика та гроші / Політика та гроші / Політична ситуація в Білорусі Політична ситуація в Білорусі + Додати

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на тему #<1 ... 143144145146 Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:02 Re: Політична ситуація в Білорусі Faceless написав: Якщо ж він спробує просто повторити попередні вибори, і легітимізувати себе типу "білоруський народ знову так вирішив", то він геть поїхав. Якщо ж він спробує просто повторити попередні вибори, і легітимізувати себе типу "білоруський народ знову так вирішив", то він геть поїхав.

Лукашенко вчора одне казав, сьогодні інше, завтра ще щось вигадає.. Одне буде майже точно - буде нова Конституція, де повноваження президента будуть значно урізані. Піде чи не піде на нові вибори? Я б поставив на те, що піде і виграє, відносно чесно. Лукашенко вчора одне казав, сьогодні інше, завтра ще щось вигадає.. Одне буде майже точно - буде нова Конституція, де повноваження президента будуть значно урізані. Піде чи не піде на нові вибори? Я б поставив на те, що піде і виграє, відносно чесно. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11274 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1149 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:29 Faceless написав: Можливо, Лукашенко зрозумів, що гнути своє - рано чи пізно це погано закінчиться, то ж таким чином він може зберегти лице і гідно піти, не через заворушення. Але це у випадку, що дійсно будуть нові вибори з новою Конституцією і він не братиме в них участь. Якщо ж він спробує просто повторити попередні вибори, і легітимізувати себе типу "білоруський народ знову так вирішив", то він геть поїхав. Можливо, Лукашенко зрозумів, що гнути своє - рано чи пізно це погано закінчиться, то ж таким чином він може зберегти лице і гідно піти, не через заворушення. Але це у випадку, що дійсно будуть нові вибори з новою Конституцією і він не братиме в них участь. Якщо ж він спробує просто повторити попередні вибори, і легітимізувати себе типу "білоруський народ знову так вирішив", то він геть поїхав.

З цим згідний. Лука "шукає варіанти" щоб правити дальше.

Але я не виключаю варіант, що він може знову тупо піти на вибори через 5 років і знову тупо намалювати собі 50+%. За 5 років може багато що змінитись.

Путін ж також "мамой клялся" що міняти конституцію не буде, але нічого кращого і оригінальнішого, як піти на третій(п"ятий) строк, так і не знайшов. З цим згідний. Лука "шукає варіанти" щоб правити дальше.Але я не виключаю варіант, що він може знову тупо піти на вибори через 5 років і знову тупо намалювати собі 50+%. За 5 років може багато що змінитись.Путін ж також "мамой клялся" що міняти конституцію не буде, але нічого кращого і оригінальнішого, як піти на третій(п"ятий) строк, так і не знайшов. andrijk777

Повідомлень: 2677 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 гру, 2020 03:33 andrijk777 написав: Faceless написав: Можливо, Лукашенко зрозумів, що гнути своє - рано чи пізно це погано закінчиться, то ж таким чином він може зберегти лице і гідно піти, не через заворушення. Але це у випадку, що дійсно будуть нові вибори з новою Конституцією і він не братиме в них участь. Якщо ж він спробує просто повторити попередні вибори, і легітимізувати себе типу "білоруський народ знову так вирішив", то він геть поїхав. Можливо, Лукашенко зрозумів, що гнути своє - рано чи пізно це погано закінчиться, то ж таким чином він може зберегти лице і гідно піти, не через заворушення. Але це у випадку, що дійсно будуть нові вибори з новою Конституцією і він не братиме в них участь. Якщо ж він спробує просто повторити попередні вибори, і легітимізувати себе типу "білоруський народ знову так вирішив", то він геть поїхав.

З цим згідний. Лука "шукає варіанти" щоб правити дальше. З цим згідний. Лука "шукає варіанти" щоб правити дальше.

А я дурак, думал, что он хочет сохранить Белорусь!

Ведь любая альтернатива, что была на выборах - это бесповоротный Союз с РФ.

Поглощение без каких либо оговорок.

andrijk777 написав: Але я не виключаю варіант, що він може знову тупо піти на вибори через 5 років і знову тупо намалювати собі 50+%. За 5 років може багато що змінитись. Але я не виключаю варіант, що він може знову тупо піти на вибори через 5 років і знову тупо намалювати собі 50+%. За 5 років може багато що змінитись.

Дык в Конституции нет пакта о независимости и приемственности Власти.

А договор о поглощении Таёженным Союзом ЕСТЬ!

andrijk777 написав: Путін ж також "мамой клялся" що міняти конституцію не буде, але нічого кращого і оригінальнішого, як піти на третій(п"ятий) строк, так і не знайшов. Путін ж також "мамой клялся" що міняти конституцію не буде, але нічого кращого і оригінальнішого, як піти на третій(п"ятий) строк, так і не знайшов.

Батенька, а чего то я Вас не пойму:

Дык Вы против "Пуйла" или "Лукашенко", и почему не за независимую и процветающую Белоруссию? А я дурак, думал, что он хочет сохранить Белорусь!Ведь любая альтернатива, что была на выборах - это бесповоротный Союз с РФ.Поглощение без каких либо оговорок.Дык в Конституции нет пакта о независимости и приемственности Власти.А договор о поглощении Таёженным Союзом ЕСТЬ!Батенька, а чего то я Вас не пойму:Дык Вы против "Пуйла" или "Лукашенко", и почему не за независимую и процветающую Белоруссию? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8583 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 143144145146 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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