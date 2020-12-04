Faceless написав:Якщо ж він спробує просто повторити попередні вибори, і легітимізувати себе типу "білоруський народ знову так вирішив", то він геть поїхав.
Лукашенко вчора одне казав, сьогодні інше, завтра ще щось вигадає.. Одне буде майже точно - буде нова Конституція, де повноваження президента будуть значно урізані. Піде чи не піде на нові вибори? Я б поставив на те, що піде і виграє, відносно чесно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Faceless написав:Можливо, Лукашенко зрозумів, що гнути своє - рано чи пізно це погано закінчиться, то ж таким чином він може зберегти лице і гідно піти, не через заворушення. Але це у випадку, що дійсно будуть нові вибори з новою Конституцією і він не братиме в них участь. Якщо ж він спробує просто повторити попередні вибори, і легітимізувати себе типу "білоруський народ знову так вирішив", то він геть поїхав.
З цим згідний. Лука "шукає варіанти" щоб правити дальше. Але я не виключаю варіант, що він може знову тупо піти на вибори через 5 років і знову тупо намалювати собі 50+%. За 5 років може багато що змінитись. Путін ж також "мамой клялся" що міняти конституцію не буде, але нічого кращого і оригінальнішого, як піти на третій(п"ятий) строк, так і не знайшов.
Faceless написав:Можливо, Лукашенко зрозумів, що гнути своє - рано чи пізно це погано закінчиться, то ж таким чином він може зберегти лице і гідно піти, не через заворушення. Але це у випадку, що дійсно будуть нові вибори з новою Конституцією і він не братиме в них участь. Якщо ж він спробує просто повторити попередні вибори, і легітимізувати себе типу "білоруський народ знову так вирішив", то він геть поїхав.
З цим згідний. Лука "шукає варіанти" щоб правити дальше.
А я дурак, думал, что он хочет сохранить Белорусь! Ведь любая альтернатива, что была на выборах - это бесповоротный Союз с РФ. Поглощение без каких либо оговорок.
andrijk777 написав:Але я не виключаю варіант, що він може знову тупо піти на вибори через 5 років і знову тупо намалювати собі 50+%. За 5 років може багато що змінитись.
Дык в Конституции нет пакта о независимости и приемственности Власти. А договор о поглощении Таёженным Союзом ЕСТЬ!
andrijk777 написав:Путін ж також "мамой клялся" що міняти конституцію не буде, але нічого кращого і оригінальнішого, як піти на третій(п"ятий) строк, так і не знайшов.
Батенька, а чего то я Вас не пойму: Дык Вы против "Пуйла" или "Лукашенко", и почему не за независимую и процветающую Белоруссию?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://belaruspartisan.by/politic/519287/ Усі ми знаємо чим закінчилась історія Януковича - коли Парасюк закликав "всі на штурм", хоч були домовленості про перевибори через рік. Ось тепер на прикладі Білорусії побачимо - щоб б було, якщо "на штурм" не пішли б.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)