RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 144145146147
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:48

  Kudrjavuy написав:Ожидаем новую "интригу", после Азербайджана, на постсоветском пространстве?
https://gordonua.com/news/worldnews/luk ... 34912.html

ешё + аксакалы с абызами Киргизии
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5146
З нами з: 03.12.14
Подякував: 807 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:44

  Мизантрóп написав:
  Kudrjavuy написав:Ожидаем новую "интригу", после Азербайджана, на постсоветском пространстве?
https://gordonua.com/news/worldnews/luk ... 34912.html

ешё + аксакалы с абызами Киргизии

Да нее
- Киргизию они официально за 1 рубль купили.(систему газораспределения и её эксплуатацию - хотя, что в Узбекистане в Ферганской долине - газ, что в Казахстане - газ ), и "заводик один на Иссык-Куле"
Оттуда выходить РФ нельзя - да и невозможно ибо на 100% контроль из РФ.
- А то, что "происходит" - в полном объёме ложиться в концепцию владения Киргизией.


А вот с Белорусью - интрига, или "спустят в канализацию" чего никто не хочет.
Хотя - все вопросы уже "порешали" https://vgolos.com.ua/news/kompaniya-pi ... 59125.html
Хотя даже Прибалтика отказалась от белорусской электроэнергии вообще, в связи с запуском АЭС.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8641
З нами з: 20.09.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 144145146147
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.