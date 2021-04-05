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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 19:32

Рекомендую посмотреть видео, и послушать что говорит Тихановская и её окружение. Её пресс-секретарь уже подтвердил подлинность видео, если что

Белорусский СК опубликовал видео, на котором, по мнению силовиков, лидер оппозиции Светлана Тихановская и ее соратники обсуждают планы захвата административных зданий в Гомеле.


https://t.me/ru2ch_news/8386

Не удивлюсь, если подобные видео есть и с участием "оранжевых", но "нет политической воли" (и разрешения из "Белого дома") на публикацию такой крамолы
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 23:55

https://charter97.org/ru/news/2021/3/4/413671/
России за 25 лет субсидирования режима Лукашенко составляют как минимум $ 98,7 млрд.

Как пишет Андрей Заостровцев, в Беларуси — семь областей, включая Минск — отдельную административную единицу. Бюджет семи ближайших к белорусской границе российских регионов (Брянская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Смоленская и Тверская области) составил за 20 лет $ 132,7 млрд.

І чому в Білорусі так добре живуть(точніше жили)? :D :D :D Лука такий молодець!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 16:14


Але слабеньке розслідування. Мало фактів, багато води.
А може просто Навальний підняв планку таких розслідувань надто високо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 20:08

  Вкладчик1234 написав:Рекомендую посмотреть видео, и послушать что говорит Тихановская и её окружение. Её пресс-секретарь уже подтвердил подлинность видео, если что

Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 20:13

  andrijk777 написав:А може просто Навальний підняв планку таких розслідувань надто високо.

Зображення
Люня Навальный. Оригинал. 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:29

США ввели санкции против режима Лукашенко
Дуже серйозний удар.
Дивно, але про це мало пишуть.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:26

  andrijk777 написав:США ввели санкции против режима Лукашенко
Дуже серйозний удар.
Дивно, але про це мало пишуть.

С Вами согласен!
Стоит разобрать к примеру поставки нефти, когда Лукашенко стал диверсифицировать поставки из РФ.
Подписано было с США -?
Как попала на белорусские нефтеперерабатывающие заводы нефть из других источников, кроме РФ?
.............................
Kudrjavuy
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