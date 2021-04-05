России за 25 лет субсидирования режима Лукашенко составляют как минимум $ 98,7 млрд.
Как пишет Андрей Заостровцев, в Беларуси — семь областей, включая Минск — отдельную административную единицу. Бюджет семи ближайших к белорусской границе российских регионов (Брянская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Смоленская и Тверская области) составил за 20 лет $ 132,7 млрд.
І чому в Білорусі так добре живуть(точніше жили)? Лука такий молодець!
С Вами согласен! Стоит разобрать к примеру поставки нефти, когда Лукашенко стал диверсифицировать поставки из РФ. Подписано было с США -? Как попала на белорусские нефтеперерабатывающие заводы нефть из других источников, кроме РФ? .............................