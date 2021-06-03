Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Вів 02 бер, 2021 19:32
Рекомендую посмотреть видео, и послушать что говорит Тихановская и её окружение. Её пресс-секретарь уже подтвердил подлинность видео, если что
Белорусский СК опубликовал видео, на котором, по мнению силовиков, лидер оппозиции Светлана Тихановская и ее соратники обсуждают планы захвата административных зданий в Гомеле.
https://t.me/ru2ch_news/8386
Не удивлюсь, если подобные видео есть и с участием "оранжевых", но "нет политической воли" (и разрешения из "Белого дома") на публикацию такой крамолы
Вкладчик1234
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Додано: Чет 04 бер, 2021 23:55
https://charter97.org/ru/news/2021/3/4/413671/
России за 25 лет субсидирования режима Лукашенко составляют как минимум $ 98,7 млрд.
Как пишет Андрей Заостровцев, в Беларуси — семь областей, включая Минск — отдельную административную единицу.
Бюджет семи ближайших к белорусской границе российских регионов (Брянская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Смоленская и Тверская области) составил за 20 лет $ 132,7 млрд.
І чому в Білорусі так добре живуть(точніше жили)?
Лука такий молодець!
andrijk777
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Додано: Вів 09 бер, 2021 16:14
Але слабеньке розслідування. Мало фактів, багато води. А може просто Навальний підняв планку таких розслідувань надто високо.
andrijk777
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Додано: Вів 09 бер, 2021 20:08
Вкладчик1234 написав:
Рекомендую посмотреть видео, и послушать что говорит Тихановская и её окружение. Её пресс-секретарь уже подтвердил подлинность видео, если что
Аlександр
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Додано: Вів 09 бер, 2021 20:13
Аlександр
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:29
США ввели санкции против режима Лукашенко
Дуже серйозний удар.
Дивно, але про це мало пишуть.
andrijk777
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:26
С Вами согласен!
Стоит разобрать к примеру поставки нефти, когда Лукашенко стал диверсифицировать поставки из РФ.
Подписано было с США -?
Как попала на белорусские нефтеперерабатывающие заводы нефть из других источников, кроме РФ?
.............................
Kudrjavuy
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Додано: Вів 25 тра, 2021 21:56
Мизантрóп
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:30
Мизантрóп Тут скоріше "уборка", Лука в цьому останнім часом тихіший став.
Ой+
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Додано: Чет 03 чер, 2021 19:49
Протасевич дает очень интересное интервью белорусскому каналу ОНТ. Главное:
- Роман назвал еще одного человека, которого подозревает в сливе данных о своем полете: Даниил Богданович из штаба Тихановской - Заявил, что признал свою вину в организации массовых беспорядков - Рассказал, что тезисы для "Нехты" писали штабисты Тихановской (например, Франак Вечорко). - Внутри белорусской оппозиции идет грызня, особенно враждуют штабы экс-министра культуры Латушко и Тихановской - Белорусскую оппозицию финансируют Польша и Литва, у Тихановской - охрана и собственный кортеж. Латушко снимает в Польше квартиру за 3000 евро в месяц. - Протасевич говорит, что стал в своих кругах "внутренней оппозицией" и настаивал, что "мы проиграли". С чем и связывает свой арест в Беларуси - Его подставили, чтобы ввести санкции и вызвать "голодные бунты" в Беларуси. - Также есть и полноценная зрада. Лукашенко "поступал как человек со стальными яйцами", считает Протасевич. И он "безусловно" уважает президента Беларуси.
Вкладчик1234
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