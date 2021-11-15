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Формула "польско-литовские захватчики" выглядит лучше, особенно, если презентовать её 4 ноября, в новый праздник РФ, и подписать с Лукашенко по видеосвязи интеграционный декрет из 28 "дорожных карт" союзного государства. Общая военная доктрина в их числе. Путин, чтобы объяснить, зачем всё это надо, изрёк при подписании, что он с Лукашенко "намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела", и что РФ "будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу". Братская рука одного диктатора жёстко вцепилась в руку другого со словами "По одиночке пропадём".



Символизмов в этом действе с переизбытком, как и фейковых исторических новостей, и просто лжи. Ключевая формула о "польско-литовских захватчиках", от которых Московия 4 ноября 1612 г. якобы избавилась, тоже произносилась неоднократно с плохо скрываемым намёком на актуальность. Остаётся лишь вызвать дух этих "польско-литовских захватчиков", чем третий месяц и заняты Путин с Лукашенко. Но дух этих "захватчиков" на спиритический контакт с ними не выходит. Вместо этого "захватчики" строят на границе с Беларусью заборы и натягивают колючую проволоку, надеясь так защитить себя от посягательств кремлёвских медиумов-некрофилов.



"Польско-литовские захватчики" стойко игнорируют камни, палки и брань, которые в них метают кремлёвские наёмники из стран Азии и Африки, и упорно чинят заборы, которые те ломают. Не стреляют, хотя имеют на то все права и основания. У Кремля иссякает терпение, и перестрелка на белорусско-польской границе становится лишь вопросом скорого времени. Москве крайне нужна не одна, а несколько таких перестрелок, чтобы более основательно заявить об угрозе для Беларуси и ввести в неё свои войска. Белорусам даже не обязательно скандировать "Путин, введи войска!". За них это, как обычно, сделает Лукашенко. Он давно уже произносит "Белорусский народ – это я" или в другой формулировке "Моё решение – это воля народа".



В Кремле хотят весной 2022 г. повторить спецоперацию "русская весна" по крымскому сценарию 2014 г. и провести синхронно или с небольшим разрывом во времени референдумы в Беларуси и РФ об их слиянии в одно государство. Взамен договорились с Лукашенко, что он и Беларусь получат такой же статус как у Кадырова и Чечни в РФ, но с правом посылать делегацию на Генассамблеи ООН. Это всё, что оставят Лукашенко из внешнеполитических прав. Почти как Белорусская ССР в составе СССР, даже флаг тот же. Чечню в Беларуси он и сам уже устроил, не без помощи из Кремля. В этом Кремль обещает ему братскую помощь и в будущем.

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