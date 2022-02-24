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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 147148149150
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 00:28

А Кудрявий весною 23 написав повідомлення і більше навіть не заходив. Цікаво, живий?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 12:06

  Hotab написав:А Кудрявий весною 23 написав повідомлення і більше навіть не заходив. Цікаво, живий?


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trololo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:55

Re: Політична ситуація в Білорусі

Ну а в эту ветку бульбашу можно что-нибудь написать, или тоже нельзя?
Бульбаш
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:24

  Бульбаш написав:Ну а в эту ветку бульбашу можно что-нибудь написать, или тоже нельзя?


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trololo
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