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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Вів 23 січ, 2024 00:28
А Кудрявий весною 23 написав повідомлення і більше навіть не заходив. Цікаво, живий?
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Hotab
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Додано: Чет 01 лют, 2024 12:06
Hotab написав:
А Кудрявий весною 23 написав повідомлення і більше навіть не заходив. Цікаво, живий?
служить?
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trololo
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Додано: Вів 27 лют, 2024 17:55
Ну а в эту ветку бульбашу можно что-нибудь написать, или тоже нельзя?
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Бульбаш
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:24
Бульбаш написав:
Ну а в эту ветку бульбашу можно что-нибудь написать, или тоже нельзя?
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trololo
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