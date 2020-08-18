Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, реально ли в Украине получить услуги перекредитования?
Сумма 100000 грн, кредиты мфо, просрочек нет. Если реально скажите кто этим занимается.
Заранее благодарю!
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:39
Перекредитование
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, реально ли в Украине получить услуги перекредитования?
Сумма 100000 грн, кредиты мфо, просрочек нет. Если реально скажите кто этим занимается.
Заранее благодарю!
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:48
Реально конечно. Напрямую, именно как перекредитование, предлагают ТАС и Моно, но впрочем можно где угодно оформить кредит и с него погасить старые, это точно то же самое
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:53
Re: Перекредитование
Оказывается не так просто... Нагрузка большая давать кредит не хотят.
Есть ли организации которые могут поспособствовать в получении? @
Додано: Сер 19 сер, 2020 18:58
Мегабанк ещё перекредитовывает, скоринг более-менее лояльный
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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