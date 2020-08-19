Минимальная ЗП

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#12> Додано: Сер 19 сер, 2020 13:05

Как превратить популистов в злыдней ? Надо перебить ставку.

И мгновенно превратить радетелей за благосостояние народа в нежелателей повышать благосостояние.

ОПЗЖ на внеочередное заседание Рады на 25 августа внесли законопроект о незамедлительном повышении минималки с 1 сентября до 7500 грн.

Ждём ответа Слуг народа. А то они бежали срочно созывать внеочередное заседание с требованиями, людям нужны деньги, надо повышать минималку.

Зачётный троллинг К дискуссии о минималке, которая была столь популярна здесь.Как превратить популистов в злыдней ? Надо перебить ставку.И мгновенно превратить радетелей за благосостояние народа в нежелателей повышать благосостояние.ОПЗЖ на внеочередное заседание Рады на 25 августа внесли законопроект о незамедлительном повышении минималки с 1 сентября до 7500 грн.Ждём ответа Слуг народа. А то они бежали срочно созывать внеочередное заседание с требованиями, людям нужны деньги, надо повышать минималку.Зачётный троллинг Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18115 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4362 раз. Подякували: 7065 раз. Профіль 22 3 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 13:18 freeze написав: К дискуссии о минималке, которая была столь популярна здесь.

Как превратить популистов в злыдней ? Надо перебить ставку.

И мгновенно превратить радетелей за благосостояние народа в нежелателей повышать благосостояние.

ОПЗЖ на внеочередное заседание Рады на 25 августа внесли законопроект о незамедлительном повышении минималки с 1 сентября до 7500 грн.

Ждём ответа Слуг народа. А то они бежали срочно созывать внеочередное заседание с требованиями, людям нужны деньги, надо повышать минималку.

Зачётный троллинг К дискуссии о минималке, которая была столь популярна здесь.Как превратить популистов в злыдней ? Надо перебить ставку.И мгновенно превратить радетелей за благосостояние народа в нежелателей повышать благосостояние.ОПЗЖ на внеочередное заседание Рады на 25 августа внесли законопроект о незамедлительном повышении минималки с 1 сентября до 7500 грн.Ждём ответа Слуг народа. А то они бежали срочно созывать внеочередное заседание с требованиями, людям нужны деньги, надо повышать минималку.Зачётный троллинг



Неужели пересични не понимают,что повышение минималки это повышение налогов на недобитый бизнес,денег в карман не прибавиться ни у кого,кроме казны и то под сомнением,будут сокращения,некоторые развитые страны вообще не знают,что это такое. Неужели пересични не понимают,что повышение минималки это повышение налогов на недобитый бизнес,денег в карман не прибавиться ни у кого,кроме казны и то под сомнением,будут сокращения,некоторые развитые страны вообще не знают,что это такое. shatenerbi

Повідомлень: 1434 З нами з: 01.07.12 Подякував: 36 раз. Подякували: 139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 13:24 shatenerbi написав: Неужели пересични не понимают,что повышение минималки это повышение налогов и все,денег в карман не прибавиться не у кого,кроме казны и то под сомнением,будут сокращения,некоторые развитые страны вообще не знают,что это такое. Неужели пересични не понимают,что повышение минималки это повышение налогов и все,денег в карман не прибавиться не у кого,кроме казны и то под сомнением,будут сокращения,некоторые развитые страны вообще не знают,что это такое.



На этом форуме многие (но не все) конечно понимают, что повышение минималки это банальное закамуфлированное повышение налогов, эксперты финансовые и аналитики понимают, ФОПы понимают, руководство частных фирм понимает.

Наверное это всё. То есть может 10 процентов населения это понимают. Зеленский точно не понимает ))) На этом форуме многие (но не все) конечно понимают, что повышение минималки это банальное закамуфлированное повышение налогов, эксперты финансовые и аналитики понимают, ФОПы понимают, руководство частных фирм понимает.Наверное это всё. То есть может 10 процентов населения это понимают. Зеленский точно не понимает ))) Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18115 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4362 раз. Подякували: 7065 раз. Профіль 22 3 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 13:27 freeze написав: К дискуссии о минималке, которая была столь популярна здесь.

Как превратить популистов в злыдней ? Надо перебить ставку.

И мгновенно превратить радетелей за благосостояние народа в нежелателей повышать благосостояние.

ОПЗЖ на внеочередное заседание Рады на 25 августа внесли законопроект о незамедлительном повышении минималки с 1 сентября до 7500 грн.

Ждём ответа Слуг народа. А то они бежали срочно созывать внеочередное заседание с требованиями, людям нужны деньги, надо повышать минималку.

Зачётный троллинг К дискуссии о минималке, которая была столь популярна здесь.Как превратить популистов в злыдней ? Надо перебить ставку.И мгновенно превратить радетелей за благосостояние народа в нежелателей повышать благосостояние.ОПЗЖ на внеочередное заседание Рады на 25 августа внесли законопроект о незамедлительном повышении минималки с 1 сентября до 7500 грн.Ждём ответа Слуг народа. А то они бежали срочно созывать внеочередное заседание с требованиями, людям нужны деньги, надо повышать минималку.Зачётный троллинг



зачем мелочиться: минималка 10000грн, минимальная пенсия 5000грн



в РФ напечатали с марта по июль 2020 800 тонн денег (купюрами 5000р)

а мы чем хуже зачем мелочиться: минималка 10000грн, минимальная пенсия 5000грнв РФ напечатали с марта по июль 2020 800 тонн денег (купюрами 5000р)а мы чем хуже Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 6175 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2576 раз. Подякували: 1824 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 13:28 shatenerbi

а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты а шо делать? чик 1

Повідомлень: 6133 З нами з: 03.01.09 Подякував: 4749 раз. Подякували: 728 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 13:38 чик написав: shatenerbi

а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты



В Швейцарии в далеком 2016 на референдуме народ(78%) проголосовал против введения гарантированного дохода В Швейцарии в далеком 2016 на референдуме народ(78%) проголосовал против введения гарантированного дохода Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен semen-semen Повідомлень: 705 З нами з: 17.01.14 Подякував: 31 раз. Подякували: 204 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 14:49 semen-semen написав: чик написав: shatenerbi

а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты



В Швейцарии в далеком 2016 на референдуме народ(78%) проголосовал против введения гарантированного дохода В Швейцарии в далеком 2016 на референдуме народ(78%) проголосовал против введения гарантированного дохода

Вариант с повышением зарплаты подразумевает, что лицо работает. Вариант с гарантированным доходом можно рассматривать как выплату денежной суммы лицу, которое не работает. Пособие по безработице, которое государство не может отменить. Как по мне разные ситуации. Вариант с повышением зарплаты подразумевает, что лицо работает. Вариант с гарантированным доходом можно рассматривать как выплату денежной суммы лицу, которое не работает. Пособие по безработице, которое государство не может отменить. Как по мне разные ситуации. tumos Повідомлень: 1174 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 94 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 14:57 чик написав: shatenerbi

а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты

в 90х підвищували, з.п. були десятки мільонів копонокарбованців, всі стали мультимільйонерами. в 90х підвищували, з.п. були десятки мільонів копонокарбованців, всі стали мультимільйонерами. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21121 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1153 раз. Подякували: 1521 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 18:31 freeze написав: На этом форуме многие (но не все) конечно понимают, что повышение минималки это банальное закамуфлированное повышение налогов, эксперты финансовые и аналитики понимают, ФОПы понимают, руководство частных фирм понимает.

Наверное это всё. То есть может 10 процентов населения это понимают. Зеленский точно не понимает ))) На этом форуме многие (но не все) конечно понимают, что повышение минималки это банальное закамуфлированное повышение налогов, эксперты финансовые и аналитики понимают, ФОПы понимают, руководство частных фирм понимает.Наверное это всё. То есть может 10 процентов населения это понимают. Зеленский точно не понимает )))

По статье 92 Конституции Украины основы регулирования труда и занятости определяются исключительно законами Украины, которые принимает Верховная Рада. При этом по статье 116 Конституции Украины проведение политики у сферах труда и занятости населения обеспечивает Кабинет Министров.



Законопроект наверняка разрабатывался Министерством социальной политики и утверждался на заседании Кабинета Министров.



Поэтому подпись Президента Украины под законопроектом, который лишь подает его в Верховную Раду, является формальной. До полномочий Президента Украины не относится регулирование сферы труда и занятости населения (статья 106 Конституции Украины).



Например, Президент Украины подает до Верховной Рады и банковские законопроекты, так как Национальный банк Украины не является субъектом законодательной инициативы.



Таким образом, критика Президента Украины должна быть аргументированной и излагаться на профильных ветках о труде, занятости и налогах, чтобы на этой ветке ее читатели знакомились с тенденциями на валютном рынке, а они сегодня были очень существенными. По статье 92 Конституции Украины основы регулирования труда и занятости определяются исключительно законами Украины, которые принимает Верховная Рада. При этом по статье 116 Конституции Украины проведение политики у сферах труда и занятости населения обеспечивает Кабинет Министров.Законопроект наверняка разрабатывался Министерством социальной политики и утверждался на заседании Кабинета Министров.Поэтому подпись Президента Украины под законопроектом, который лишь подает его в Верховную Раду, является формальной. До полномочий Президента Украины не относится регулирование сферы труда и занятости населения (статья 106 Конституции Украины).Например, Президент Украины подает до Верховной Рады и банковские законопроекты, так как Национальный банк Украины не является субъектом законодательной инициативы.Таким образом, критика Президента Украины должна быть аргументированной и излагаться на профильных ветках о труде, занятости и налогах, чтобы на этой ветке ее читатели знакомились с тенденциями на валютном рынке, а они сегодня были очень существенными. Востаннє редагувалось Igneus в Сер 19 сер, 2020 19:43, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 671 З нами з: 29.08.18 Подякував: 258 раз. Подякували: 350 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 20:05 Re: Валютный рынок в контексте ДС Патаму што Порошенко-Гройсман подняли минималку после резкого снижения ставки ЕСВ Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18115 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4362 раз. Подякували: 7065 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #12> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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