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Минимальная ЗП
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:05
К дискуссии о минималке, которая была столь популярна здесь.
Как превратить популистов в злыдней ? Надо перебить ставку.
И мгновенно превратить радетелей за благосостояние народа в нежелателей повышать благосостояние.
ОПЗЖ на внеочередное заседание Рады на 25 августа внесли законопроект о незамедлительном повышении минималки с 1 сентября до 7500 грн.
Ждём ответа Слуг народа. А то они бежали срочно созывать внеочередное заседание с требованиями, людям нужны деньги, надо повышать минималку.
Зачётный троллинг
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Додано: Сер 19 сер, 2020 13:18
freeze написав:
К дискуссии о минималке, которая была столь популярна здесь.
Как превратить популистов в злыдней ? Надо перебить ставку.
И мгновенно превратить радетелей за благосостояние народа в нежелателей повышать благосостояние.
ОПЗЖ на внеочередное заседание Рады на 25 августа внесли законопроект о незамедлительном повышении минималки с 1 сентября до 7500 грн.
Ждём ответа Слуг народа. А то они бежали срочно созывать внеочередное заседание с требованиями, людям нужны деньги, надо повышать минималку.
Зачётный троллинг
Неужели пересични не понимают,что повышение минималки это повышение налогов на недобитый бизнес,денег в карман не прибавиться ни у кого,кроме казны и то под сомнением,будут сокращения,некоторые развитые страны вообще не знают,что это такое.
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shatenerbi
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Додано: Сер 19 сер, 2020 13:24
shatenerbi написав:
Неужели пересични не понимают,что повышение минималки это повышение налогов и все,денег в карман не прибавиться не у кого,кроме казны и то под сомнением,будут сокращения,некоторые развитые страны вообще не знают,что это такое.
На этом форуме многие (но не все) конечно понимают, что повышение минималки это банальное закамуфлированное повышение налогов, эксперты финансовые и аналитики понимают, ФОПы понимают, руководство частных фирм понимает.
Наверное это всё. То есть может 10 процентов населения это понимают. Зеленский точно не понимает )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Сер 19 сер, 2020 13:27
freeze написав:
К дискуссии о минималке, которая была столь популярна здесь.
Как превратить популистов в злыдней ? Надо перебить ставку.
И мгновенно превратить радетелей за благосостояние народа в нежелателей повышать благосостояние.
ОПЗЖ на внеочередное заседание Рады на 25 августа внесли законопроект о незамедлительном повышении минималки с 1 сентября до 7500 грн.
Ждём ответа Слуг народа. А то они бежали срочно созывать внеочередное заседание с требованиями, людям нужны деньги, надо повышать минималку.
Зачётный троллинг
зачем мелочиться: минималка 10000грн, минимальная пенсия 5000грн
в РФ напечатали с марта по июль 2020 800 тонн денег (купюрами 5000р)
а мы чем хуже
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 13:28
shatenerbi
а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 19 сер, 2020 13:38
чик написав:shatenerbi
а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты
В Швейцарии в далеком 2016 на референдуме народ(78%) проголосовал против введения гарантированного дохода
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
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semen-semen
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:49
Вариант с повышением зарплаты подразумевает, что лицо работает. Вариант с гарантированным доходом можно рассматривать как выплату денежной суммы лицу, которое не работает. Пособие по безработице, которое государство не может отменить. Как по мне разные ситуации.
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tumos
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:57
чик написав:shatenerbi
а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты
в 90х підвищували, з.п. були десятки мільонів копонокарбованців, всі стали мультимільйонерами.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 18:31
freeze написав:
На этом форуме многие (но не все) конечно понимают, что повышение минималки это банальное закамуфлированное повышение налогов, эксперты финансовые и аналитики понимают, ФОПы понимают, руководство частных фирм понимает.
Наверное это всё. То есть может 10 процентов населения это понимают. Зеленский точно не понимает )))
По статье 92 Конституции Украины основы регулирования труда и занятости определяются исключительно законами Украины, которые принимает Верховная Рада. При этом по статье 116 Конституции Украины проведение политики у сферах труда и занятости населения обеспечивает Кабинет Министров.
Законопроект наверняка разрабатывался Министерством социальной политики и утверждался на заседании Кабинета Министров.
Поэтому подпись Президента Украины под законопроектом, который лишь подает его в Верховную Раду, является формальной. До полномочий Президента Украины не относится регулирование сферы труда и занятости населения (статья 106 Конституции Украины).
Например, Президент Украины подает до Верховной Рады и банковские законопроекты, так как Национальный банк Украины не является субъектом законодательной инициативы.
Таким образом, критика Президента Украины должна быть аргументированной и излагаться на профильных ветках о труде, занятости и налогах, чтобы на этой ветке ее читатели знакомились с тенденциями на валютном рынке, а они сегодня были очень существенными.
Востаннє редагувалось Igneus
в Сер 19 сер, 2020 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 20:05
Патаму што Порошенко-Гройсман подняли минималку после резкого снижения ставки ЕСВ
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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