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Буча или Вышгород, куда лучше переехать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 лис, 2022 22:26
кто выбрал Вышгород таки,как вы там?
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Мизантрóп
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Пон 14 вер, 2020 15:59
Bolt