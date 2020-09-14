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Буча или Вышгород,
куда лучше переехать?

Буча или Вышгород, куда лучше переехать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 22:26

Re: Буча или Вышгород, куда лучше переехать?

кто выбрал Вышгород таки,как вы там?
Мизантрóп
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