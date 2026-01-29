RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17883178841788517886
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 00:25

  Xenon написав:
❗️Україна визначила перші 500 цілей на території Білорусі, по яким буде завдано ударів у разі, якщо Лукашенко наважиться вступити у війну на боці рф, – командувач СБС «Мадяр».

Одна из наших проблем это то, что слишком много людей позволяют себе громкие политические (в т.ч. и внешнеполитические) заявления.
Хотя это им по штату не положено, никто их на это не уполномочивал и никакой ответственности за свои высказывания они не несут.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40364
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 00:40

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
❗️Україна визначила перші 500 цілей на території Білорусі, по яким буде завдано ударів у разі, якщо Лукашенко наважиться вступити у війну на боці рф, – командувач СБС «Мадяр».

Одна из наших проблем это то, что слишком много людей позволяют себе громкие политические (в т.ч. и внешнеполитические) заявления.
Хотя это им по штату не положено, никто их на это не уполномочивал и никакой ответственности за свои высказывания они не несут.

Такая проблема существует, но не уверен, что данный случай можно считать ее проявлением.
Тут высказывается человек, который именно этим и занимается, что заставляет относиться к его словам серьезно. Вместе с тем, этот человек не является представителем власти или дипломатом, что не позволяет говорить о нашей агрессивной внешней политике.
На мой взгляд, тут найден достаточно тонкий баланс при донесении неформального предупреждения.

ЗЫ Я тоже могу на форуме сделать подобное заявление и даже назвать один из объектов. К этому списку у меня доступа нет, незаконным раскрытием информации это не будет, а логически мыслить мне никто запретить не может 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9572
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6533 раз.
Подякували: 21796 раз.
 
Профіль
 
136
85
39
2
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 00:58

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:----------------------------
Xenon
❗️Україна визначила перші 500 цілей на території Білорусі, по яким буде завдано ударів у разі, якщо Лукашенко наважиться вступити у війну на боці рф, – командувач СБС «Мадяр».

-----------------------------
Одна из наших проблем это то, что слишком много людей позволяют себе громкие политические (в т.ч. и внешнеполитические) заявления.
Хотя это им по штату не положено, никто их на это не уполномочивал и никакой ответственности за свои высказывания они не несут.

Такая проблема существует, но не уверен, что данный случай можно считать ее проявлением.
Тут высказывается человек, который именно этим и занимается, что заставляет относиться к его словам серьезно. Вместе с тем, этот человек не является представителем власти или дипломатом, что не позволяет говорить о нашей агрессивной внешней политике.
На мой взгляд, тут найден достаточно тонкий баланс при донесении неформального предупреждения.

ЗЫ Я тоже могу на форуме сделать подобное заявление и даже назвать один из объектов. К этому списку у меня доступа нет, незаконным раскрытием информации это не будет, а логически мыслить мне никто запретить не может 😁

Вот именно. Вы можете на форуме высказать что угодно. Имеете полное право.
И это не будет воспринято как угроза Беларуси.
А тут высказался известный человек, военный, имеющий прямое отношение к планированию таких операций. Это будет однозначно воспринято именно как угроза.
Причём, как по мне, угроза ненужная. Лукашенко наверняка прекрасно понимает, что в случае прямого вмешательства в нашу войну Беларусь подвергнется нашим ударам. Так же, как сейчас РФ. При том, что ПВО у них наверняка слабее российской.
Так что предупреждать тут просто не о чем. Совершенно очевидные вещи.
Возможно, я не прав, но, по-моему, это предупреждение ничего не меняет, а отношения портятся. "Ложечки-то нашлись, но осадочек остался".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40364
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 04:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Госдуме обсуждают дефицит российского бюджета. Зампредседателя партии “Справедливая Россия” Валерий Гартунг заявил с трибуны, что суммарный дефицит за прошлый и этот годы составил 11 триллионов рублей ($152,8 млрд). Также, по данным Минфина, нефтегазовые доходы России за январь-апрель 2026 года оказались на 40% ниже прошлогодних


https://www.facebook.com/share/v/1aVo4J ... tid=wwXIfr


Спеціально для дуже йуморного сміхотунчика пана Флаймана зі свіжим гострим гумором, , який бігає за подібними постами:
«Через 2-3 тижні Росія не розвалиться. Але пітун через 1-2 дні буде просити перемирʼя, як ти і казав. А ми не повинні уступати як мінімум по кордони 24.02.22».
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19126
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2607 раз.
 
Профіль
 
7
8
5
  #<1 ... 17883178841788517886
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 16963
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 15178
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 304123
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (426)
27.05.2026 01:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.