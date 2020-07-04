Працездатне населення готове платити більше за комфорт.
Дивися повний текст Чи варто вкладатися в хрущовки і сталінки - думка експерта.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 21:47
Чи варто вкладатися в хрущовки і сталінки - думка експерта
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Дивися повний текст Чи варто вкладатися в хрущовки і сталінки - думка експерта.
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:32
А как умело загоняет в бетон. Типа ну да ну да, вторичка вариант, но все-таки не стоит, лучше влошиться в ГВНО с красивым рендером и поставкой через 3 года (в лучшем случае). Ага, дааа. Скинь номер карты, перекину тебе пару гривен на кусок хлеба, болезный
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:59
Re: Чи варто вкладатися в хрущовки і сталінки - думка експер
сам себе противоречит сначала - "будут ценить дизайн архитектуру " , потом "хрущовка будет цениться в центре " . Ни о чем . Я таких стетей за день напишу 10 штук берите меня копирайтером ... такой бред писать много ума не надо
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