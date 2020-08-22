Офіційна статистика цього не показує, але експерти стверджують, що ціни на оренду житла впали через пандемію і сезонність.
Дивися повний текст Обвал на ринку оренди житла: ціни зараз і прогнози на осінь.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 сер, 2020 16:19
Обвал на ринку оренди житла: ціни зараз і прогнози на осінь
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обвал на ринку оренди житла: ціни зараз і прогнози на осінь.
Додано: Пон 24 сер, 2020 16:19
Обвал случился в связи с глобальным потеплением. Люди не лезут в город как тараканы !
Додано: Пон 24 сер, 2020 20:04
А не пробували викреслити курс долара з рівняння? Якщо гривня дешевша – нерухомість [в доларах!] теж починає дешевшати. Якщо гривня стабільніша – оренда [в доларах] стає дорожчою. Отже, якщо рахувати в гривнях — ціна не змінюється з коливанням курсу.
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|