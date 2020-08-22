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Обвал на ринку оренди житла:
ціни зараз і прогнози на осінь

Обвал на ринку оренди житла: ціни зараз і прогнози на осінь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:19

Обвал на ринку оренди житла: ціни зараз і прогнози на осінь

Пропонуємо до обговорення:
Офіційна статистика цього не показує, але експерти стверджують, що ціни на оренду житла впали через пандемію і сезонність.

Дивися повний текст Обвал на ринку оренди житла: ціни зараз і прогнози на осінь.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:19

Обвал случился в связи с глобальным потеплением. Люди не лезут в город как тараканы !
122kiev
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:04

На ринку нерухомості все прив’язане до валюти. Якщо гривня дешевша – нерухомість теж починає дешевшати. Якщо гривня стабільніша – оренда стає дорожчою.
А не пробували викреслити курс долара з рівняння? Якщо гривня дешевша – нерухомість [в доларах!] теж починає дешевшати. Якщо гривня стабільніша – оренда [в доларах] стає дорожчою. Отже, якщо рахувати в гривнях — ціна не змінюється з коливанням курсу.
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