Менеджер аферист-психопат-обходите стороной

Хочу поделится горьким опытом работы с данной личностью!
Устраивается на работу менеджером по продажам, входит в доверие, потом начинается самое интересное:
-полностью отсутствует субординация;
-хамское поведение, склочная в коллективе, может послать сотрудника или руководителя;
-к заказам относится поверхностно, работает только по сделкам с высоким чеком, с ее слов, остальное ей не интересно;
-постоянно опаздывает на работу;
-шутки сексуального характера с руководителем, пишет ночью, может даже написать после 12-00, если есть в коллективе семейные мужчины, начинает писать с левых номеров их женам, с ее слов проверка семьи на прочность;
-очень высокого мнения о себе-реальные результаты печальны, отношение к фирме корыстное, интересует только процент, остально не важно;
-скорее всего проблемы с психикой;
-заряжает коллектив негативом, вплоть до увольнения людей с работы;
-с обязанностями на справляется, умеет только чесать языком
Резюме
Сова Ольга