RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Інші питання про роботу
/
Менеджер аферист-психопат-обходите
стороной

Менеджер аферист-психопат-обходите стороной
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:23

Менеджер аферист-психопат-обходите стороной

Хочу поделится горьким опытом работы с данной личностью!
Устраивается на работу менеджером по продажам, входит в доверие, потом начинается самое интересное:
-полностью отсутствует субординация;
-хамское поведение, склочная в коллективе, может послать сотрудника или руководителя;
-к заказам относится поверхностно, работает только по сделкам с высоким чеком, с ее слов, остальное ей не интересно;
-постоянно опаздывает на работу;
-шутки сексуального характера с руководителем, пишет ночью, может даже написать после 12-00, если есть в коллективе семейные мужчины, начинает писать с левых номеров их женам, с ее слов проверка семьи на прочность;
-очень высокого мнения о себе-реальные результаты печальны, отношение к фирме корыстное, интересует только процент, остально не важно;
-скорее всего проблемы с психикой;
-заряжает коллектив негативом, вплоть до увольнения людей с работы;
-с обязанностями на справляется, умеет только чесать языком


Резюме

Сова Ольга
Levchenko a
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88883)
26.08.2020 13:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.