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Додано: Сер 26 сер, 2020 14:43
Продам земельный участок в Коробовых хуторах , Харьк,.обл.
Продам участок с ветхим домом в с.Коропово! Харьковская область. Участок ровный, 32 сотки земли, имеется два ГОС. акта - один 15, второй 17 соток!!! На участке стоит ветхий дом и многолетний дуб, есть электричество. Вокруг красивая природа, свежий воздух, место тихое, до р. Северский Донец 10 минут. Отличное место для развития зелёного туризма или же для частной дачи. Окрестности с. Коропово являются самыми популярными среди Харьковчан, которые любят отдыхать на природе. Село располагается в Национальном природном парке. Все остальные вопросы по телефону или в Личные сообщения.0951275134
Додано: Сер 26 сер, 2020 15:07
Размер хотелки(цена)? ,а то даже влом звонить и тратить время с голосовыми связками.А вообще для такой пуеты есть ОЛХ и РИА всякие,ну и канеш баракин бомбер.Хз мож модерам тут такое тоже уже надо)),но то мы поймём,когда для ЛС общения месаг набьётся
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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