RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Куда вкладывать деньги, чтобы
дети и внуки были благодарны?

Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодарны?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброго ранку!

Місто Лева починає так 42/48(і дивиться "вгору")

п. с.
Повертаючись до вчорашньої теми - "куди вкладати гроші"
Виходить, що залишилось лише 2 варіанти:
1) Бетон під оренду/перепродаж(але він вже не такий смачний, як був раніше)
2) Купити долярів
Так як відкриття нових гривнедепо - вже всі зафукали!

То що, нас всіх заганяють в бетон(який має реальні шанси з-часом подешевшати) і долари(а курс можуть штучно тримати пізніше 25 ще рік-два) :?:
ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8576
З нами з: 19.10.15
Подякував: 529 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:05

Долярчик

Немає ідей. А Ваша точка зору?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5806
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:19

  Investor_K написав:Долярчик

Немає ідей. А Ваша точка зору?

Бізнес - але такий, щоб був актуальний на часі і в майбутньому!(жрачка :mrgreen: )
Решта всі варіанти залишились лише з великим ризиком! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8576
З нами з: 19.10.15
Подякував: 529 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:23

Re: Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодар

  Investor_K написав:А Ваша точка зору?

Ще таки хочуть взимку залізти в іпотечний бетон :) якщо ціни не стартануть в космос.
А ні, то плюну і куплю долярчиків!

Але, якщо взимку курс зроблять 30+, то я, навіть, не знаю, що буду робити? :roll:
Ні, тоді вже буду знати точно, що на жодні вибори більше НЕ піду! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8576
З нами з: 19.10.15
Подякував: 529 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:48

  Долярчик написав:
  Investor_K написав:Долярчик

Немає ідей. А Ваша точка зору?

Бізнес - але такий, щоб був актуальний на часі і в майбутньому!(жрачка :mrgreen: )
Решта всі варіанти залишились лише з великим ризиком! :roll:

Мышиное молоко.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4441
З нами з: 03.12.14
Подякував: 590 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:31

Re: Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодар

  Долярчик написав:Бізнес - але такий, щоб був актуальний на часі і в майбутньому!(жрачка )

Жрачка только кажется неубиваемым бизнесом.
Наладит кто-нибудь производство питательных смесей, подбираемых индивидуально на основе досье гугла, да с набором вкусовых добавок, да с удобной доставкой на дом - весь остальной пищепром быстро свернется вместе с гастрономами :)
А если еще в состав включить коноплю... :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5159
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3032 раз.
Подякували: 8047 раз.
 
Профіль
16
9
16
1
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:45

  Сибарит написав:
  Долярчик написав:Бізнес - але такий, щоб був актуальний на часі і в майбутньому!(жрачка )

Жрачка только кажется неубиваемым бизнесом.
Наладит кто-нибудь производство питательных смесей, подбираемых индивидуально на основе досье гугла, да с набором вкусовых добавок, да с удобной доставкой на дом - весь остальной пищепром быстро свернется вместе с гастрономами :)
А если еще в состав включить коноплю... :)

Зображення
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4441
З нами з: 03.12.14
Подякував: 590 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Деньги МВФ, РРО и наличка. Ждать ли доллар по 30?
Ірина_ » Чет 21 тра, 2020 10:56
3 344622
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 07:24
corew2020
В какой валюте хранить деньги в 2019 году
Ірина_ » Вів 05 бер, 2019 11:55
5 5160
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 сер, 2019 21:25
mishavoinn4
В финансах Украины были только два честных человека
Eur-Usd » Чет 05 лют, 2015 23:50
0 3723
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лют, 2015 23:50
Eur-Usd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20271)
27.08.2020 18:54
Золото XAU/USD (2981)
27.08.2020 18:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.