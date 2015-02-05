Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодарны?

п. с. Повертаючись до вчорашньої теми - "куди вкладати гроші" Виходить, що залишилось лише 2 варіанти: 1) Бетон під оренду/перепродаж(але він вже не такий смачний, як був раніше) 2) Купити долярів Так як відкриття нових гривнедепо - вже всі зафукали!
То що, нас всіх заганяють в бетон(який має реальні шанси з-часом подешевшати) і долари(а курс можуть штучно тримати пізніше 25 ще рік-два) ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Бізнес - але такий, щоб був актуальний на часі і в майбутньому!(жрачка ) Решта всі варіанти залишились лише з великим ризиком!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Ще таки хочуть взимку залізти в іпотечний бетон якщо ціни не стартануть в космос. А ні, то плюну і куплю долярчиків!
Але, якщо взимку курс зроблять 30+, то я, навіть, не знаю, що буду робити? Ні, тоді вже буду знати точно, що на жодні вибори більше НЕ піду!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Бізнес - але такий, щоб був актуальний на часі і в майбутньому!(жрачка )
Жрачка только кажется неубиваемым бизнесом. Наладит кто-нибудь производство питательных смесей, подбираемых индивидуально на основе досье гугла, да с набором вкусовых добавок, да с удобной доставкой на дом - весь остальной пищепром быстро свернется вместе с гастрономами А если еще в состав включить коноплю...
Долярчик написав:Бізнес - але такий, щоб був актуальний на часі і в майбутньому!(жрачка )
Жрачка только кажется неубиваемым бизнесом. Наладит кто-нибудь производство питательных смесей, подбираемых индивидуально на основе досье гугла, да с набором вкусовых добавок, да с удобной доставкой на дом - весь остальной пищепром быстро свернется вместе с гастрономами А если еще в состав включить коноплю...
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня