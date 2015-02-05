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Куда вкладывать деньги, чтобы
дети и внуки были благодарны?

Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодарны?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:41

Re: Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодар

Investor_K написав:Вкакую жрачку вложиться, чтобы ее можно было сьесть через 20 лет? :D

Сахар?Соль?
Мед
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:42

  zokibada написав:
Investor_K написав:Вкакую жрачку вложиться, чтобы ее можно было сьесть через 20 лет? :D

Сахар?Соль?
Мед
вино, коньяк, спирт.
  Сибарит написав:Жрачка только кажется неубиваемым бизнесом.
очередной стереотип, супермаркеты вытесняют продуктовую мелочь с рынка, импорт вытесняет украинскую еду.
  Investor_K написав:КУДА СЕГОДНЯ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ?
в недвижимость заграницей. Перспектив здесь ноль, в ес нас не берут в рф мы сами не хотим, рождаемость и качество медицины падает, по улицам ездит 20ти летний хлам, права и дипломы продаются за деньги, безработица зашкаливает (на статистику не смотрите она "нарисована" службами занятости которые не хотят ставить на учёт безработных). По всем показателям мы на обочине мира. За 30 лет независимости ничего путного для людей не появилось. Многие цены уже выше чем в Европе. Ваши внуки 100% захотят отсюда свалить. Покупайте детям языковые курсы. И ещё наши учителя, юристы, экономисты, маркетологи, психиатры там никому не нужны. Учите детей на медсестёр, поваров, водителей (Д,Е), сварщиков, водителей погрузчиков. Так им будет быстрее работу найти.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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