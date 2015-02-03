Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодарны?

МедInvestor_K написав:Вкакую жрачку вложиться, чтобы ее можно было сьесть через 20 лет?
Сахар?Соль?
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:41
Re: Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодар
Мед
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:42
вино, коньяк, спирт.
очередной стереотип, супермаркеты вытесняют продуктовую мелочь с рынка, импорт вытесняет украинскую еду.
в недвижимость заграницей. Перспектив здесь ноль, в ес нас не берут в рф мы сами не хотим, рождаемость и качество медицины падает, по улицам ездит 20ти летний хлам, права и дипломы продаются за деньги, безработица зашкаливает (на статистику не смотрите она "нарисована" службами занятости которые не хотят ставить на учёт безработных). По всем показателям мы на обочине мира. За 30 лет независимости ничего путного для людей не появилось. Многие цены уже выше чем в Европе. Ваши внуки 100% захотят отсюда свалить. Покупайте детям языковые курсы. И ещё наши учителя, юристы, экономисты, маркетологи, психиатры там никому не нужны. Учите детей на медсестёр, поваров, водителей (Д,Е), сварщиков, водителей погрузчиков. Так им будет быстрее работу найти.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:47
Re: Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодар
гірше, ми всі від мала до стара і усе решта давно продано у приватну (!) власність
" Україна є комерційною приватною структурою, зареєстрованою в одному з американських реєстрів? І номери реєстрації додаються. Я виявила це в мережі, у відкритому доступі."
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