RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Куда вкладывать деньги, чтобы
дети и внуки были благодарны?

Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодарны?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:41

Re: Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодар

Investor_K написав:Вкакую жрачку вложиться, чтобы ее можно было сьесть через 20 лет? :D

Сахар?Соль?
Мед
zokibada
 
Повідомлень: 67
З нами з: 04.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:42

  zokibada написав:
Investor_K написав:Вкакую жрачку вложиться, чтобы ее можно было сьесть через 20 лет? :D

Сахар?Соль?
Мед
вино, коньяк, спирт.
  Сибарит написав:Жрачка только кажется неубиваемым бизнесом.
очередной стереотип, супермаркеты вытесняют продуктовую мелочь с рынка, импорт вытесняет украинскую еду.
  Investor_K написав:КУДА СЕГОДНЯ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ?
в недвижимость заграницей. Перспектив здесь ноль, в ес нас не берут в рф мы сами не хотим, рождаемость и качество медицины падает, по улицам ездит 20ти летний хлам, права и дипломы продаются за деньги, безработица зашкаливает (на статистику не смотрите она "нарисована" службами занятости которые не хотят ставить на учёт безработных). По всем показателям мы на обочине мира. За 30 лет независимости ничего путного для людей не появилось. Многие цены уже выше чем в Европе. Ваши внуки 100% захотят отсюда свалить. Покупайте детям языковые курсы. И ещё наши учителя, юристы, экономисты, маркетологи, психиатры там никому не нужны. Учите детей на медсестёр, поваров, водителей (Д,Е), сварщиков, водителей погрузчиков. Так им будет быстрее работу найти.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4386
З нами з: 06.04.16
Подякував: 917 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:47

Re: Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодар

  vitaliian написав:По всем показателям мы на обочине мира.


гірше, ми всі від мала до стара і усе решта давно продано у приватну (!) власність

" Україна є комерційною приватною структурою, зареєстрованою в одному з американських реєстрів? І номери реєстрації додаються. Я виявила це в мережі, у відкритому доступі."
https://wz.lviv.ua/news/419426-kraina-p ... la-merezhu
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9410
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как перестать тратить деньги впустую
ТупУм » Сер 13 січ, 2016 14:30
1 2677
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2016 17:01
Anna_Kravchenko
Критиковать меры, чтобы затем к ним вернуться
leonov_m » Сер 04 бер, 2015 19:50
1 3360
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2015 11:39
Leon3310
Ограбить Питера, чтобы заплатить Полу
Ярослава Гутко » Вів 03 лют, 2015 18:12
0 3045
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лют, 2015 18:12
Ярослава Гутко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.