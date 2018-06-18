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Finance.ua: Что делать, если донимают коллекторы?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:41
Пропонуємо до обговорення:
История одной харьковчанки
Украинцы довольно часто стают жертвами коллекторов и прочих лиц либо структур, работающих под их вывеской и пытающихся выбить долги – реальные или несуществующие. Такая ситуация сложилась в первую очередь из-за отсутствия специального законодательства о коллекторской деятельности. Мы расскажем, кто такие коллекторы, на что они и имеют право и на что – нет, а также как действовать в случае неправомерных действий с их стороны.
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