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Finance.ua: Что делать,
если донимают коллекторы?

Finance.ua: Что делать, если донимают коллекторы?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:41

Finance.ua: Что делать, если донимают коллекторы?

Пропонуємо до обговорення:
История одной харьковчанки
Украинцы довольно часто стают жертвами коллекторов и прочих лиц либо структур, работающих под их вывеской и пытающихся выбить долги – реальные или несуществующие. Такая ситуация сложилась в первую очередь из-за отсутствия специального законодательства о коллекторской деятельности. Мы расскажем, кто такие коллекторы, на что они и имеют право и на что – нет, а также как действовать в случае неправомерных действий с их стороны.

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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:04

Гослужащая, белая регулярная зарплата? Что он забыла в этих шарагах?
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:35

То есть, эта дура харьковская, после всего выяснившегося, случившегося и т.д., и т.п., где в деяниях псевдоколлектров была установлена откровенная и доказуемая уголовка, ещё и платила "долг"??????????
Так а нах, вообще, были эти "частные детективы", вообще - просто, чтобы выяснить, кто и из какого лагеря звонил??((((((
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:42

А послать всех нах. и сменить номер тел. мозгов не хватило. Ну на крайняк заяву о вымогательстве, шантаже и встречный иск на моральный ущерб.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:28

Вранье. Высосано из пальца. На совещании у редактора: "... о чем бы еще написать...". Бородатая тема - коллекторы
1z_dnepr
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:42

Шо делать, шо делать? Только отстреливать
fedorinf
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