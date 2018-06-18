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Finance.ua: Что делать, если донимают коллекторы?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:41
Пропонуємо до обговорення:
История одной харьковчанки
Украинцы довольно часто стают жертвами коллекторов и прочих лиц либо структур, работающих под их вывеской и пытающихся выбить долги – реальные или несуществующие. Такая ситуация сложилась в первую очередь из-за отсутствия специального законодательства о коллекторской деятельности. Мы расскажем, кто такие коллекторы, на что они и имеют право и на что – нет, а также как действовать в случае неправомерных действий с их стороны.
Дивися повний текст Что делать, если донимают коллекторы?
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D2
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:04
Гослужащая, белая регулярная зарплата? Что он забыла в этих шарагах?
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summacut
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:35
То есть, эта дура харьковская, после всего выяснившегося, случившегося и т.д., и т.п., где в деяниях псевдоколлектров была установлена откровенная и доказуемая уголовка, ещё и платила "долг"??????????
Так а нах, вообще, были эти "частные детективы", вообще - просто, чтобы выяснить, кто и из какого лагеря звонил??((((((
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sashamaestro1977
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:42
А послать всех нах. и сменить номер тел. мозгов не хватило. Ну на крайняк заяву о вымогательстве, шантаже и встречный иск на моральный ущерб.
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tigr-uu
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:28
Вранье. Высосано из пальца. На совещании у редактора: "... о чем бы еще написать...". Бородатая тема - коллекторы
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1z_dnepr
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Додано: Суб 29 сер, 2020 16:42
Шо делать, шо делать? Только отстреливать
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fedorinf
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Додано: Нед 30 сер, 2020 15:42
Наши доморощенные депутаты решили узаконить вымогателей твой! Если есть долг, идёте в суд и суд присуждает выплатить. А зачем нужны колектора? А потому что все эти кредиты с бешеный процентами тупо делают из нас вечных, запуганых должников. Депутаты продажные твари, можно же урегулировать выдачу кредитов и сами банки, но нет, мы узаконим вымогателей и будем дальше доить народ.
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ler_dim7
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Додано: Нед 30 сер, 2020 17:36
Решать с этими отбросами просто. Имею опыт. Спрашиваю куда принести деньги. Называют адрес. Прихожу с карабином, делаю предупредительный вверх и прошу принести деньги в сумме моего якобы долга. Приносят. Беру.
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salkovpojenskoy
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:00
salkovpojenskoy написав:
Решать с этими отбросами просто. Имею опыт. Спрашиваю куда принести деньги. Называют адрес. Прихожу с карабином, делаю предупредительный вверх и прошу принести деньги в сумме моего якобы долга. Приносят. Беру.
Ну прям рембо. Вот только и вы сами и "коллекторы" понимают, что этот ваш предупредительный пук вверх это максимум, на что вы пойдете, а потому - в лучшем случае останетесь с разбитой мордой и без карабина, в худшей вам этот карабин хирурги-проктологи будут доставать плюс еще статью за попытку ограбления получите.
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Faceless
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:13
Интересно, тема для статьи из собственного опыта или из адвокатской практики ? Написано все по букве закона а в жизни все не так просто и правильно... Пример- банк Михайловский. Адвокату известна эта тема ... И?
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aisp6538ar
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