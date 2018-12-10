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Finance.ua: Гра «Вгадай кредитку»
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 29 сер, 2020 00:48
Пропонуємо до обговорення:
Вгадай кредитну картку за описом
Нудно на карантині? Давайте вгадувати кредитки! Суть гри проста: ми сховали від вас 9 цікавих кредитних карток, але зробили до них описи, в яких є підказки. Прочитайте і спробуйте вгадати, про яку картку йдеться. Щоб перевірити свою версію, натисніть на картинку з описом, вона перевернеться, і відгадка буде перед вами. Тож поїхали!
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D2
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Додано: Суб 29 сер, 2020 08:17
По OneCard - уже давно не 11%.
Хоть бы проверяли цифры, которые указываете
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mustbe
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:08
mustbe написав:
По OneCard - уже давно не 11%.
Хоть бы проверяли цифры, которые указываете
Дякуємо за пильність.
Стаття оновлена ще 28 квітня 2020 року.
З пов.
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Ірина_
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