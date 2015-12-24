Коллекция памятных и юбилейных монет Украины с 1995 по сегод

Доброго времени суток!
Проконсультируйте, пожалуйста, знающие люди! Во сколько нынче оценивается полная коллекция памятных и юбилейных монет Украины из недрагоценных металлов с 1995 по сегодняшний день? Я хочу продать данную коллекцию, но знаю лишь цену по каталогу Монет Украины Монько Л.І, которая оценивается в 140000 грн. Какая реальная цена? За сколько и где можно продать? Может кто-то готов помочь продать или предложить свою цену?
Состояние монет: банковское - все монеты в капсулах
Реставрация: не проводилась
Дефекты: отсутствуют
Местонахождение: Киев
Размещены: в альбомах
Пишите на почту mikhail.sevalnev@gmail.com
Спасибо!