RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Нумізматика та Боністика
/
Коллекция памятных и юбилейных
монет Украины с 1995 по сегод

Коллекция памятных и юбилейных монет Украины с 1995 по сегод
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:45

Коллекция памятных и юбилейных монет Украины с 1995 по сегод

Доброго времени суток!
Проконсультируйте, пожалуйста, знающие люди! Во сколько нынче оценивается полная коллекция памятных и юбилейных монет Украины из недрагоценных металлов с 1995 по сегодняшний день? Я хочу продать данную коллекцию, но знаю лишь цену по каталогу Монет Украины Монько Л.І, которая оценивается в 140000 грн. Какая реальная цена? За сколько и где можно продать? Может кто-то готов помочь продать или предложить свою цену?

Состояние монет: банковское - все монеты в капсулах
Реставрация: не проводилась
Дефекты: отсутствуют
Местонахождение: Киев
Размещены: в альбомах

Пишите на почту mikhail.sevalnev@gmail.com
Спасибо!
mikhail_sevalnev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор, aleks-kiev

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
куплю монеты Украины,СССР, царской России 1, 2
dvetal » Чет 07 чер, 2018 12:17
17 48144
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лип, 2020 09:06
greenozon
Самые дорогие монеты Украины: 2 копейки - 500 долларов США 1, 2, 3
ТупУм » Чет 24 гру, 2015 13:49
24 110684
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 лют, 2020 17:01
ukyshpil
Куплю разменные монеты Украины 1 ... 36, 37, 38
Anonymous » П'ят 20 лют, 2009 11:26
375 772341
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 04:41
sergej_dubinin_2012

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron