Додано: Суб 30 тра, 2026 18:11
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
так може причинно-наслідковий зв'язок - гроші друкують - ринок акцій (бульбашка) зростає?
ну лопне бульбашка, а толку? Скільки разів не лопала, а через 5-10 років бере нову висоту. Бо зараз, нажаль, нема жодної країни з обмеженим друкарським верстатом.
я виходжу з дуже простого постулату - якщо гроші друкувати безмежно - вони знеціняться. за рахунок статусу світової валюти - надрукувати можна більше, ніж зазвичай. але якщо не зупинитися, то все одно лусне. може в США насправді такий план й є - друкувати, поки не лусне. а потім міняти амеро на долари - в США 1:10, а за межами США - 1:100, наприклад. з такою армією США один раз таке можуть зробити...
друкують всі - але масштаби різні. чому дорівнює цей критерій, скільки можна друкувати - цікаве питання. це треба ціле дослідження робити. на таке гранти дають?
а то на вихідних не так багато часу з цим розбиратися
Додано: Суб 30 тра, 2026 18:28
Shaman написав:
друкують всі - але масштаби різні. чому дорівнює цей критерій, скільки можна друкувати - цікаве питання. це треба ціле дослідження робити. на таке гранти дають? а то на вихідних не так багато часу з цим розбиратися
Найпростіша модель: поки друкуєш не більше ніж "в середньому по планеті", то в тебе все добре
Я просто не бачу сенсу США проводити дефолт. Вони вже його провели в 55 років тому, а тепер абсолютно нічого їм не заважає друкувати долар "в розумних межах", як було до 2022, вічно
P.S. Ви ж самі прихильник "девальвації" для того, щоб власники бізнесу швидше багатіли
Додано: Суб 30 тра, 2026 19:15
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
друкують всі - але масштаби різні. чому дорівнює цей критерій, скільки можна друкувати - цікаве питання. це треба ціле дослідження робити. на таке гранти дають? а то на вихідних не так багато часу з цим розбиратися
Найпростіша модель: поки друкуєш не більше ніж "в середньому по планеті"
, то в тебе все добре
Я просто не бачу сенсу США проводити дефолт. Вони вже його провели в 55 років тому, а тепер абсолютно нічого їм не заважає друкувати долар "в розумних межах", як було до 2022, вічно
P.S. Ви ж самі прихильник "девальвації" для того, щоб власники бізнесу швидше багатіли
я знаю, вам до вподоби прості рішення
заважають закони економіки. в розумних межах було до 2000х років.
я прихильник того, що девальвація дозволяє заробляти місцевому виробнику. й дуже часто фонд зп більше, ніж прибуток. тобто заробляють всі - й власник, й робітники, й сумісники...
Додано: Суб 30 тра, 2026 20:01
Shaman написав:
я прихильник того, що девальвація дозволяє заробляти місцевому виробнику. й дуже часто фонд зп більше, ніж прибуток. тобто заробляють всі - й власник, й робітники, й сумісники...
Давайте якось розкладем....
1 Є ціна товару яка складається
ціна товару=купили комплектуючі+створили додану вартість з якої частина пішла в оплату праці, частина в прибуток
2 Покажіть мені в цій формулі - яким чином девальвація створює умови для збільшення доходів( зарплата+прибуток)
Додано: Суб 30 тра, 2026 21:30
budivelnik написав: Shaman написав:
я прихильник того, що девальвація дозволяє заробляти місцевому виробнику. й дуже часто фонд зп більше, ніж прибуток. тобто заробляють всі - й власник, й робітники, й сумісники...
Давайте якось розкладем....
1 Є ціна товару яка складається
ціна товару=купили комплектуючі+створили додану вартість з якої частина пішла в оплату праці, частина в прибуток
2 Покажіть мені в цій формулі - яким чином девальвація створює умови для збільшення доходів( зарплата+прибуток)
це працює так - при девальвації валюти дешевшає експорт та дорожчає імпорт, що дозволяє місцевим виробникам більше виробляти й того, й того. а відповідно, чим більше виробляється, тим більше заробляється.
тому у вашій формулі просто стає більше одиниць товару
Додано: Суб 30 тра, 2026 21:45
Shaman написав:
це працює так - при девальвації валюти дешевшає експорт та дорожчає імпорт, що дозволяє місцевим виробникам більше виробляти й того, й того. а відповідно, чим більше виробляється, тим більше заробляється.
тому у вашій формулі просто стає більше одиниць товару
Для того щоб людям ХОТІЛОСЬ більше працювати вони повинні при вкладенні меншої кількості праці-отримувати більше результат....
В противному разі
Яка різниця виробнику (простому працівнику) що він ОТРИМАЄ більше гривень і на ту ж величину повинен більше витратити? Він як випускав 100 одиниць - так і випустить...
Тобто не плутайте
Збільшення інфляції(податок на всіх який збільшує ГРОШОВУ масу і не збільшує товарну)
З збільшення продуктивності праці, яка залежить як правило від ІМПОРТНИХ технологій/інструментів...
Тому
Девальвація валюти це ДОДАТКОВИЙ податок на виробника.
Вже якось приводив
Було в мене 100 одиниць фінтіфлюшок по 1000 грн/штука
стало в мене 100 одиниць фінтіфлюшок по 1200 грн штука...
З 20 000 грн я повинен сплатити мінімум 40% ( через будь який інструмент через прибуток підприємства , чи через зарплату)
От і виходить
Було 100 по 1000
стало 94 по 1200 ( і 8000 отримала Держава додаткових податків)
Знайдете тут вигоду для моїх працівників чи для мене ?
Так, Бюджетники отримали додаткових 8000 , за рахунок того що я втратив 7000...
Алеж це не РОЗШИРЮЄ мої можливості
Це ВБИВАЄ моє бажання працювати і підсилює бажання якнайшвидше перетворитись в бюджетника
Додано: Суб 30 тра, 2026 22:27
budivelnik написав: Shaman написав:
це працює так - при девальвації валюти дешевшає експорт та дорожчає імпорт, що дозволяє місцевим виробникам більше виробляти й того, й того. а відповідно, чим більше виробляється, тим більше заробляється.
тому у вашій формулі просто стає більше одиниць товару
Для того щоб людям ХОТІЛОСЬ більше працювати вони повинні при вкладенні меншої кількості праці-отримувати більше результат....
В противному разі
Яка різниця виробнику (простому працівнику) що він ОТРИМАЄ більше гривень і на ту ж величину повинен більше витратити? Він як випускав 100 одиниць - так і випустить...
Тобто не плутайте
Збільшення інфляції(податок на всіх який збільшує ГРОШОВУ масу і не збільшує товарну)
З збільшення продуктивності праці, яка залежить як правило від ІМПОРТНИХ технологій/інструментів...
ту питання не в продуктивності, а в споживачах. чим дешевше власна валюта, тим більше куплять власного, й тим менше імпорту. а один робочий випускав 100 одиниць, а стане потрібно, щоб двоє робочих випускало 200 одиниць. це лише про конкуренції з іноземними виробниками...
Додано: Нед 31 тра, 2026 00:29
Shaman написав:
ту питання не в продуктивності, а в споживачах. чим дешевше власна валюта, тим більше куплять власного, й тим менше імпорту. а один робочий випускав 100 одиниць, а стане потрібно, щоб двоє робочих випускало 200 одиниць. це лише про конкуренції з іноземними виробниками...
Якщо робочим платити в місцевій валюті еквівалент якихось копійок в нормальній валюті, то в них зненацька може виникнути тенденція до переїзду до сусідніх (або не дуже) країн, де можна заробити нормальні гроші за ту саму роботу. Так, всі не переїдуть, але ті, що залишаться, користі будуть приносити менше, а шкоди більше. А якщо робочим платити конкуренту зарплату в перерахунку на валюту, то байдуже який там дешевий курс. Але й продукція, відповідно, буде коштувати дорожче, знов-таки, незважаючи на дешевий курс.
Єдиний, хто виграє від девальвації, це держава, в якої в розпоряджені просто з'являються не зароблені гроші.
Додано: Нед 31 тра, 2026 00:39
Shaman написав:
друкувати, поки не лусне. а потім міняти амеро на долари - в США 1:10, а за межами США - 1:100, наприклад. з такою армією США один раз таке можуть зробити...
Справа не в тому, що з такою армією (до речі, після Ірану питання армії США не таке вже й однозначне) вони можуть собі це один раз дозволити, а в тому, що вони можуть собі це дозволити лише один раз. Після такого кидалова ніхто більше облігацій не купуватиме, а вирівняти бюджет вони так і не можуть, незважаючи на всі потуги. І акцій американських компанії, ймовірно, теж більше не купуватимуть, бо заборонити вивід дивідендів і взагалі коштів від продажу ще простіше, ніж девальвувати валюту. Компанії, відповідно, більше не зможуть брати позики під заставу своїх роздутих акцій, і залишаться без легких грошей, а керівництво і працівники - без жирних бонусів.
Думаю, американцям такий розклад дуже не сподобається, тому це буде політичне самогубство уряду, що ухвалить таке рішення.
Те, що зараз робить Трамп, взагалі-то теж політичне самогубство, але відкладене, і коли воно все лусне, він вже буде десь "поза зоною досяжності".
