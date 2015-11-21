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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:19
Почему не берут на работу?
Почему меня не берут на работу? Звоню по объявлениям мне говорят мы вам перезвоним или оставьте свой номер телефона. Никуда не берут. У меня опыта нету. газета ринг экспресс бердянск.
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:29
Re: Почему не берут на работу?
Если претендуете на работу, которая требует хоть каких-то знаний/умений, пусть даже если нет опыта - составьте резюме на сайтах по поиску работы (типа rabota.ua, work.ua, hh.ua) посмотрите вакансии там. Составив резюме и разместив его в разделе по поиску работы, заходите хотя бы раз в три дня и обновляйте, чтобы объявление было вверху.
Искать работу по газетам довольно бессмысленно
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:40
причины могут быть разными, в зависимости от того, куда вы пытаетесь устроиться, как себя позиционируете и какими навыками и привычками обладаете. Поэтому точного ответа вам никто не даст.
Если хотите устроиться не в коррупционную схему, а найти именно работу - учитесь доводить работу до конца, понимать заказчика с первого слова и профессионально выполнять свою работу. Ищите работу которая вам будет нравится, без этого вы не сможете её качественно выполнять.
Наиболее важно - это уметь доводить работу до завершения, все остальное приложится. Просто ставьте цель выполнить работу быстро и качественно и идите к ней преодолевая сложности и препятствия. Когда научитесь этому станете профессионалом и работу вам будет находить легче.
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:12
maksimsalko20
Без опыта работы трудно найти достойную должность. Скорее всего причина в том, что опыта нет вот и отказывают всем.
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