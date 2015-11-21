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Ищу работу: как распознать
работодателя-афериста

Ищу работу: как распознать работодателя-афериста
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:56

Ищу работу: как распознать работодателя-афериста



Во времена пандемии многие украинцы потеряли работу и пытаются трудоустроиться. Если у человека не получается найти работу самостоятельно, он часто обращается к посредникам или от отчаяния соглашается на сомнительные предложения.

00:00 В этом видео мы покажем вам 5 мошеннических схем работодателей-аферистов при трудоустройстве и поиске работы

00:29 Схема №1: Трудоустройство через агентство

01:37 Схема №2: "Отправьте нам свои документы для оформления на работу"

02:45 Схема №3: "Заплатите и мы вас возьмем"

04:17 Схема №4: Работа на удаленке

05:23 Схема№5: "Перезвоните нам"

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