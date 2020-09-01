Монеты как инвестиция

dima_beleb написав:а почему в этом графике нет, например, Дженовино (валюты Генуи), или валюты Венеции (венецианский дукат) ?
потому что такие графики рисуют от балды под свои личные нужды
Эта таблица ерунда и в ней нет дукатов, пиастров и дженовин по другой причине. Раньше курс определялся только золотым содержанием. Бумажные деньги всех мировых держав были обеспечены золотом и серебром, т.е. их свободно можно было обменять на золотые или серебрянные монеты по тому же номиналу. А количество грамм золота уравнивало их всех перед Богом. Какая разница унция золота номинирована в фунтах, долларах или франках? Главное унция! И российский золотой рубль когда-то был не хуже фунта. Так что про мировые валюты тогда, вас сейчас просто дурят. А потом уже случился Бреттон-Вудс. Тогда да, золотом стал обеспечиваться только доллар. Ессесно, мировая валюта. Потом акт Никсона, он и из доллара золотое обеспечение убрал. Времменно. Это временно заканчивается на наших глазах. Новое лучше встретить с запасом золота и серебра, чтоб сохранить стоимость, которую искусственно вдули в нынешнюю бумагу. Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые. Они появились у вас не случайно. Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые. Они появились у вас не случайно. Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые. Они появились у вас не случайно. Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые. Они появились у вас не случайно. Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
Это цены по которым количество не продать, а по 1000 вполне реально, особенно первые годы выпуска 2011-2014
господа, я о другом, если эти монеты свободно покупаются и продаются и согласно даже ценам НБУ то даж по ценах НБУ (учитывая конский спред) за месяц рост 10% почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны ? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% за мес или я что то не так понял?
Востаннє редагувалось yama в Вів 01 вер, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Это цены по которым количество не продать, а по 1000 вполне реально, особенно первые годы выпуска 2011-2014[/quote] господа я о другом, если эти монеты свободно покупаються и продаються и согласно даже ценам НБУ то даж по ценах НБУ (учитывая конский спред) за месяц рост 10% почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% за мес или я что то не так понял?[/quote]
а ви пробували їх купити напряму по оригінальній ціні? тото же і воно
yama написав:почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% за мес или я что то не так понял?
Потому что никто не знает будущего. Сегодня +10%, а завтра из за конского спреда -30%
Добрый вечер .
Перый раз ,когда я купил золотую монету , стоимостью в 5 рублей золотом , в далеком 1972 или 1973 году, я понял одно , монеты (золотые ,царской чеканки )становятся только дороже . В них , кроме золота , есть еще историческая составляющая .(их уже никто не штампует ).
Даже , когда золото сильно обваливалось в цене , монеты никто не сбрасывал . Проходило пол года и все рыскали в желании что то купить . Но избавлялись только от" дурных " монет . Раньше ,де*** , били по монете зубилом , чтобы узнать , что внутри золото , а не опыление или краска.
yama написав:господа я о другом, если эти монеты свободно покупаються и продаються и согласно даже ценам НБУ то даж по ценах НБУ (учитывая конский спред) за месяц рост 10% почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% за мес или я что то не так понял?
сестра колись купляла срібні монетки НБУ, казала, що як продавала, то прибутку не було.