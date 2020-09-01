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Монеты как инвестиция

Монеты как инвестиция
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #123>
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:04

  Nefrite написав:
  dima_beleb написав:а почему в этом графике нет, например, Дженовино (валюты Генуи), или валюты Венеции (венецианский дукат) ?

потому что такие графики рисуют от балды под свои личные нужды :)


Эта таблица ерунда и в ней нет дукатов, пиастров и дженовин по другой причине.
Раньше курс определялся только золотым содержанием.
Бумажные деньги всех мировых держав были обеспечены золотом и серебром, т.е. их свободно можно было обменять на золотые или серебрянные монеты по тому же номиналу. А количество грамм золота уравнивало их всех перед Богом.
Какая разница унция золота номинирована в фунтах, долларах или франках? Главное унция! И российский золотой рубль когда-то был не хуже фунта.
Так что про мировые валюты тогда, вас сейчас просто дурят.
А потом уже случился Бреттон-Вудс. Тогда да, золотом стал обеспечиваться только доллар. Ессесно, мировая валюта. Потом акт Никсона, он и из доллара золотое обеспечение убрал. Времменно. Это временно заканчивается на наших глазах. Новое лучше встретить с запасом золота и серебра, чтоб сохранить стоимость, которую искусственно вдули в нынешнюю бумагу.
Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые.
Они появились у вас не случайно. :idea:
Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:00

  Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые.
Они появились у вас не случайно. :idea:
Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
8) 8) 8)

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/bullion/coins/1/
верно ли я понимаю что купив в 07,2020 за 690,00 у НБУ сейчас можно продать тому же НБУ за 760,00 . Как торговать этими монетами ? есть тут такая тема ? :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:33

  yama написав:
  Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые.
Они появились у вас не случайно. :idea:
Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
8) 8) 8)

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/bullion/coins/1/
верно ли я понимаю что купив в 07,2020 за 690,00 у НБУ сейчас можно продать тому же НБУ за 760,00 . Как торговать этими монетами ? есть тут такая тема ? :oops:


Там конские спреды.
Проще где-то на аукционах по 1000 продать
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 03:04

  Lion+ написав:
  yama написав:
  Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые.
Они появились у вас не случайно. :idea:
Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
8) 8) 8)

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/bullion/coins/1/
верно ли я понимаю что купив в 07,2020 за 690,00 у НБУ сейчас можно продать тому же НБУ за 760,00 . Как торговать этими монетами ? есть тут такая тема ? :oops:


Там конские спреды.
Проще где-то на аукционах по 1000 продать


https://monety.com.ua/ru/investicionnaj ... na-serebro

https://www.ebay.ca/itm/Ukraine-1-hryvn ... 0005.m1851
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:05

  Libo написав:
  Lion+ написав:
  yama написав:https://index.minfin.com.ua/ua/markets/bullion/coins/1/
верно ли я понимаю что купив в 07,2020 за 690,00 у НБУ сейчас можно продать тому же НБУ за 760,00 . Как торговать этими монетами ? есть тут такая тема ? :oops:


Там конские спреды.
Проще где-то на аукционах по 1000 продать


https://monety.com.ua/ru/investicionnaj ... na-serebro

https://www.ebay.ca/itm/Ukraine-1-hryvn ... 0005.m1851


Это цены по которым количество не продать, а по 1000 вполне реально, особенно первые годы выпуска 2011-2014
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:07

Монеты как инвестиция

  Lion+ написав:
  Libo написав:
  Lion+ написав:[qu:yama"]
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/bullion/coins/1/
верно ли я понимаю что купив в 07,2020 за 690,00 у НБУ сейчас можно ппродать тому же НБУ за 760,00 . Как торговать этими монетами ? есть тут такая тема ? :oops:quote]

Там конские спреды.
Проще где-то на аукционах по 1000 продать


https://monety.com.ua/ru/investicionnaj ... na-serebro

https://www.ebay.ca/itm/Ukraine-1-hryvn ... 0005.m1851


Это цены по которым количество не продать, а по 1000 вполне реально, особенно первые годы выпуска 2011-2014

господа, я о другом, если эти монеты свободно покупаются и продаются и согласно даже ценам НБУ то даж по ценах НБУ (учитывая конский спред) за месяц рост 10%
почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны ? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% :shock: за мес или я что то не так понял?
Востаннє редагувалось yama в Вів 01 вер, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:26

--
Там конские спреды.
Проще где-то на аукционах по 1000 продать[/quote]

https://monety.com.ua/ru/investicionnaj ... na-serebro

https://www.ebay.ca/itm/Ukraine-1-hryvn ... 0005.m1851[/quote]

Это цены по которым количество не продать, а по 1000 вполне реально, особенно первые годы выпуска 2011-2014[/quote]
господа я о другом, если эти монеты свободно покупаються и продаються и согласно даже ценам НБУ то даж по ценах НБУ (учитывая конский спред) за месяц рост 10%
почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% :shock: за мес или я что то не так понял?[/quote]

а ви пробували їх купити напряму по оригінальній ціні?
тото же і воно
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:40

монеты

  yama написав:почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% :shock: за мес или я что то не так понял?

Потому что никто не знает будущего. Сегодня +10%, а завтра из за конского спреда -30%
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:11

  Zebra написав:
  yama написав:почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% :shock: за мес или я что то не так понял?

Потому что никто не знает будущего. Сегодня +10%, а завтра из за конского спреда -30%


Добрый вечер .

Перый раз ,когда я купил золотую монету , стоимостью в 5 рублей золотом , в далеком 1972 или 1973 году, я понял одно , монеты (золотые ,царской чеканки )становятся только дороже .
В них , кроме золота , есть еще историческая составляющая .(их уже никто не штампует ).

Даже , когда золото сильно обваливалось в цене , монеты никто не сбрасывал .
Проходило пол года и все рыскали в желании что то купить .
Но избавлялись только от" дурных " монет .
Раньше ,де*** , били по монете зубилом , чтобы узнать , что внутри золото , а не опыление или краска.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:11

  yama написав:господа я о другом, если эти монеты свободно покупаються и продаються и согласно даже ценам НБУ то даж по ценах НБУ (учитывая конский спред) за месяц рост 10%
почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% :shock: за мес или я что то не так понял?

сестра колись купляла срібні монетки НБУ, казала, що як продавала, то прибутку не було.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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