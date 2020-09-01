Монеты как инвестиция

Додано: Нед 30 сер, 2020 22:04

Nefrite написав: dima_beleb написав: а почему в этом графике нет, например, Дженовино (валюты Генуи), или валюты Венеции (венецианский дукат) ? а почему в этом графике нет, например, Дженовино (валюты Генуи), или валюты Венеции (венецианский дукат) ?

потому что такие графики рисуют от балды под свои личные нужды потому что такие графики рисуют от балды под свои личные нужды

Эта таблица ерунда и в ней нет дукатов, пиастров и дженовин по другой причине.Раньше курс определялся только золотым содержанием.Бумажные деньги всех мировых держав были обеспечены золотом и серебром, т.е. их свободно можно было обменять на золотые или серебрянные монеты по тому же номиналу. А количество грамм золота уравнивало их всех перед Богом.Какая разница унция золота номинирована в фунтах, долларах или франках? Главное унция! И российский золотой рубль когда-то был не хуже фунта.Так что про мировые валюты тогда, вас сейчас просто дурят.А потом уже случился Бреттон-Вудс. Тогда да, золотом стал обеспечиваться только доллар. Ессесно, мировая валюта. Потом акт Никсона, он и из доллара золотое обеспечение убрал. Времменно. Это временно заканчивается на наших глазах. Новое лучше встретить с запасом золота и серебра, чтоб сохранить стоимость, которую искусственно вдули в нынешнюю бумагу.Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые.Они появились у вас не случайно.Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.