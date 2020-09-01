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Монеты как инвестиция

Монеты как инвестиция
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 08:09

  Libo написав:
  hxbbgaf написав:Зачем переплачивать такую маржу, когда существуют слитки?


Ты как в лесу живешь. Какая такая маржа на монеты?!
Где вы только берете эту *****, которой мозги себе засираете?!
Смотри монета 1 унция:
https://www.goldeneaglecoin.com/buy-gol ... old-eagles
Сравнивай со слитком 1 унция:
https://www.goldeneaglecoin.com/buy-gol ... -gold-bars
В обоих случаях, как на сегодняшний, день маржа копеешная и практически одинаковая.
И при этом потом проведи обратную операцию - продай монету и слиток.
Ходовая монета улетит со свистом и еще большей маржой. А со слитком будешь ходить как дурень с писаной торбой и будешь уступать даже от биржевой цены.
Во всем мире мелкий инвестор пользуется в основном монетами. Укропы слитками. Сами повторяют москальские бредни про вольфрам в слитках и при этом их покупают. Удивительный народ. :roll:

Все равно самая дешевая монета 2075, а слиток 2024. А примут по цене металла все равно. И мы не в Америке, у нас на те Архистратиги маржа гораздо больше.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 08:11

  Libo написав:
  hxbbgaf написав:Зачем переплачивать такую маржу, когда существуют слитки?


Ты как в лесу живешь. Какая такая маржа на монеты?!
Где вы только берете эту *****, которой мозги себе засираете?!
Смотри монета 1 унция:
https://www.goldeneaglecoin.com/buy-gol ... old-eagles
Сравнивай со слитком 1 унция:
https://www.goldeneaglecoin.com/buy-gol ... -gold-bars
В обоих случаях, как на сегодняшний, день маржа копеешная и практически одинаковая. Удивительный народ. :roll:



Зображення

На серебре конская маржа :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 08:37

  Lion+ написав:
На серебре конская маржа :idea:

Берите нейзильбер)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:18

  холява написав:
  Zebra написав:
  yama написав:почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% :shock: за мес или я что то не так понял?

Потому что никто не знает будущего. Сегодня +10%, а завтра из за конского спреда -30%


Добрый вечер .

Перый раз ,когда я купил золотую монету , стоимостью в 5 рублей золотом , в далеком 1972 или 1973 году, я понял одно , монеты (золотые ,царской чеканки )становятся только дороже .
В них , кроме золота , есть еще историческая составляющая .(их уже никто не штампует ).

Даже , когда золото сильно обваливалось в цене , монеты никто не сбрасывал .
Проходило пол года и все рыскали в желании что то купить .
Но избавлялись только от" дурных " монет .
Раньше ,де*** , били по монете зубилом , чтобы узнать , что внутри золото , а не опыление или краска.

а помнится их Швейцария штамповала для барыг из СССР не?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:41

  uaprofi написав:
  yama написав:а ви пробували їх купити напряму по оригінальній ціні?


в окошке нбу на почтовой дают по одной монете на паспорт
инвестиционных монет это обычно не касается
но в моменты "непонятки" их в окошке просто нету.
вернее их возьмёт первый человек в очереди.
а на день их выделят на реализацию в такие дни всего до 10 шт


Продам пару унций без паспорта ,и очереди - подлинность гарантирую : https://newauction.com.ua/offer/5_dolla ... 55542.html .
Для ЗЛЫХ людей мы тоже ВОЛКИ.
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