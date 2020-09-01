Монеты как инвестиция

hxbbgaf написав:Зачем переплачивать такую маржу, когда существуют слитки?
Ты как в лесу живешь. Какая такая маржа на монеты?! Где вы только берете эту *****, которой мозги себе засираете?! Смотри монета 1 унция: https://www.goldeneaglecoin.com/buy-gol ... old-eagles Сравнивай со слитком 1 унция: https://www.goldeneaglecoin.com/buy-gol ... -gold-bars В обоих случаях, как на сегодняшний, день маржа копеешная и практически одинаковая. И при этом потом проведи обратную операцию - продай монету и слиток. Ходовая монета улетит со свистом и еще большей маржой. А со слитком будешь ходить как дурень с писаной торбой и будешь уступать даже от биржевой цены. Во всем мире мелкий инвестор пользуется в основном монетами. Укропы слитками. Сами повторяют москальские бредни про вольфрам в слитках и при этом их покупают. Удивительный народ.
Все равно самая дешевая монета 2075, а слиток 2024. А примут по цене металла все равно. И мы не в Америке, у нас на те Архистратиги маржа гораздо больше.
yama написав:почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% за мес или я что то не так понял?
Потому что никто не знает будущего. Сегодня +10%, а завтра из за конского спреда -30%
Добрый вечер .
Перый раз ,когда я купил золотую монету , стоимостью в 5 рублей золотом , в далеком 1972 или 1973 году, я понял одно , монеты (золотые ,царской чеканки )становятся только дороже . В них , кроме золота , есть еще историческая составляющая .(их уже никто не штампует ).
Даже , когда золото сильно обваливалось в цене , монеты никто не сбрасывал . Проходило пол года и все рыскали в желании что то купить . Но избавлялись только от" дурных " монет . Раньше ,де*** , били по монете зубилом , чтобы узнать , что внутри золото , а не опыление или краска.
а помнится их Швейцария штамповала для барыг из СССР не?
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/
yama написав:а ви пробували їх купити напряму по оригінальній ціні?
в окошке нбу на почтовой дают по одной монете на паспорт инвестиционных монет это обычно не касается но в моменты "непонятки" их в окошке просто нету. вернее их возьмёт первый человек в очереди. а на день их выделят на реализацию в такие дни всего до 10 шт