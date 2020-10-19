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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1234 Додано: Пон 19 жов, 2020 23:36 Re: Монеты как инвестиция kharkov_val написав: холява написав: Zebra написав: [quote="5048529:yama"]почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% за мес или я что то не так понял? [quote="5048529:yama"]почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10%за мес или я что то не так понял?

Потому что никто не знает будущего. Сегодня +10%, а завтра из за конского спреда -30% Потому что никто не знает будущего. Сегодня +10%, а завтра из за конского спреда -30%



Добрый вечер .



Перый раз ,когда я купил золотую монету , стоимостью в 5 рублей золотом , в далеком 1972 или 1973 году, я понял одно , монеты (золотые ,царской чеканки )становятся только дороже .

В них , кроме золота , есть еще историческая составляющая .(их уже никто не штампует ).



Даже , когда золото сильно обваливалось в цене , монеты никто не сбрасывал .

Проходило пол года и все рыскали в желании что то купить .

Но избавлялись только от" дурных " монет .

Раньше ,де*** , били по монете зубилом , чтобы узнать , что внутри золото , а не опыление или краска. Добрый вечер .Перый раз ,когда я купил золотую монету , стоимостью в 5 рублей золотом , в далеком 1972 или 1973 году, я понял одно , монеты (золотые ,царской чеканки )становятся только дороже .В них , кроме золота , есть еще историческая составляющая .(их уже никто не штампует ).Даже , когда золото сильно обваливалось в цене , монеты никто не сбрасывал .Проходило пол года и все рыскали в желании что то купить .Но избавлялись только от" дурных " монет .Раньше ,де*** , били по монете зубилом , чтобы узнать , что внутри золото , а не опыление или краска.

а помнится их Швейцария штамповала для барыг из СССР не?[/quote]Не. По легендам, в первые годы советской власти иностранная буржуазия не хотела принимать в оплату за свои товары советские золотые червонцы с символами пролетарского государства (звезды, серпы и молоты). По такому случаю на монетном дворе в Санкт-Петербурге с хранения были извлечены штампы царских золотых монет. В основном Николая 2 и Александра 3. Вот эти тиражи и уходили за границу.

Кстати, до сих пор не утихают споры насколько такие монеты можно считать новодельными. Отчеканены они на том том же минутном дворе, что и их оригиналы, теми же штампами. Хотя проба их ионогда выше, чем царских монет. а помнится их Швейцария штамповала для барыг из СССР не?[/quote]Не. По легендам, в первые годы советской власти иностранная буржуазия не хотела принимать в оплату за свои товары советские золотые червонцы с символами пролетарского государства (звезды, серпы и молоты). По такому случаю на монетном дворе в Санкт-Петербурге с хранения были извлечены штампы царских золотых монет. В основном Николая 2 и Александра 3. Вот эти тиражи и уходили за границу.Кстати, до сих пор не утихают споры насколько такие монеты можно считать новодельными. Отчеканены они на том том же минутном дворе, что и их оригиналы, теми же штампами. Хотя проба их ионогда выше, чем царских монет. kolyuchy Повідомлень: 418 З нами з: 17.04.14 Подякував: 41 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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