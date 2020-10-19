Монеты как инвестиция

kharkov_val написав:холява написав:
Потому что никто не знает будущего. Сегодня +10%, а завтра из за конского спреда -30%
Добрый вечер .
Перый раз ,когда я купил золотую монету , стоимостью в 5 рублей золотом , в далеком 1972 или 1973 году, я понял одно , монеты (золотые ,царской чеканки )становятся только дороже .
В них , кроме золота , есть еще историческая составляющая .(их уже никто не штампует ).
Даже , когда золото сильно обваливалось в цене , монеты никто не сбрасывал .
Проходило пол года и все рыскали в желании что то купить .
Но избавлялись только от" дурных " монет .
Раньше ,де*** , били по монете зубилом , чтобы узнать , что внутри золото , а не опыление или краска.
а помнится их Швейцария штамповала для барыг из СССР не?[/quote]Не. По легендам, в первые годы советской власти иностранная буржуазия не хотела принимать в оплату за свои товары советские золотые червонцы с символами пролетарского государства (звезды, серпы и молоты). По такому случаю на монетном дворе в Санкт-Петербурге с хранения были извлечены штампы царских золотых монет. В основном Николая 2 и Александра 3. Вот эти тиражи и уходили за границу.
Кстати, до сих пор не утихают споры насколько такие монеты можно считать новодельными. Отчеканены они на том том же минутном дворе, что и их оригиналы, теми же штампами. Хотя проба их ионогда выше, чем царских монет.