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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:46

Комбінація карток для максимального кешбеку в серпні
Ірина_
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Чому немає Приватбанку? В Приваті найбільший кешбек по багатьом категоріям.
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Укрсиб Віза Болт картки теж немає :shock:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:06

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Так там ніби одні кредитки
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:29

  greenozon написав:Укрсиб Віза Болт картки теж немає :shock:

Це ж не кредитка. Та і умови там... так собі. Хіба що 5% на продукти на 4000 грн :)
До речі, там кожного місяця даватимуть ці 200 грн кешбеку чи тільки перший?
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:54

агов автори топіку!

два питання -
чому топік зветься "Finance.ua: Картки з кешбеком"
хоча підрозуміваєтсья що тут лише КК?
Переназвіть топік щоб не було більше таких запитань

2) де є топік по не КК картках із КБ?
:!: :!: :!:

PS я б не розділяв на дві гілки а тримав все в одному місці - так гадаю зручніше і вам і нам
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:26

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Ірина_
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