Комбінація карток для максимального кешбеку в серпні
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 01 сер, 2024 22:46
Додано: Чет 01 сер, 2024 23:30
Чому немає Приватбанку? В Приваті найбільший кешбек по багатьом категоріям.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:06
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Так там ніби одні кредитки
Додано: Пон 05 сер, 2024 14:29
Додано: Пон 05 сер, 2024 14:54
агов автори топіку!
два питання -
чому топік зветься "Finance.ua: Картки з кешбеком"
хоча підрозуміваєтсья що тут лише КК?
Переназвіть топік щоб не було більше таких запитань
2) де є топік по не КК картках із КБ?
PS я б не розділяв на дві гілки а тримав все в одному місці - так гадаю зручніше і вам і нам
Додано: Вів 27 сер, 2024 11:26
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Скільки банків можуть долучитись до державної програми «Національний кешбек» — прогноз банкіра
Додано: Пон 02 вер, 2024 16:53
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