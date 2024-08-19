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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:56



Де Банк Власний Рахунок?
там є кешбек, там є пропозиції від партнерів, там є Кредитний Ліміт
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 16:02

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  quadro_tony_da написав:там є кешбек

Там бонуси
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 16:16

chipmunk це синонім
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:37

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Національний кешбек
Ірина_
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