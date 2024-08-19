Ірина_ написав:Комбінація карток для максимального кешбеку в вересні
Де Банк Власний Рахунок?
там є кешбек, там є пропозиції від партнерів, там є Кредитний Ліміт
|
|
|
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 07 вер, 2024 15:56
Де Банк Власний Рахунок?
там є кешбек, там є пропозиції від партнерів, там є Кредитний Ліміт
Додано: Суб 07 вер, 2024 16:02
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Додано: Пон 09 вер, 2024 14:37
Шановні форумчани, приєднуйтеся до обговорення теми:
Національний кешбек
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|