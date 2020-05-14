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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:02

  greenozon написав:і новачка - Кредит Дніпро
теж почав із КБ бавитись

Так, додали Кредит Дніпро.
Ми намагаємось слідкувати за новинами 8)
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 11:50

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

:( Табиця шановного mustbe паламалася
valya
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:35

А где же приват? Он сейчас лидирует по кешбекам со своей бонусной программой "Привіт"
o_o_volkov
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:40

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  o_o_volkov написав:Он сейчас лидирует по кешбекам со своей бонусной программой "Привіт"

Там все індивідуально, та й не на місяць
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:23

Немає картки WinCard Піреус банка, а там 2% на все! Це найкраща картка з кешбеком на все!

2. Немає Приватбанку де кешбек досягає 10%. Це найкращий банк за розмірами кешбеку!

Чому немає найкращих кешбек-банків?
Webracer
 
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  #<1 ... 69707172
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