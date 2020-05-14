Так, додали Кредит Дніпро.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 01 жов, 2024 16:02
Додано: Вів 19 лис, 2024 11:50
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Табиця шановного mustbe паламалася
Додано: Нед 01 гру, 2024 10:35
А где же приват? Он сейчас лидирует по кешбекам со своей бонусной программой "Привіт"
Додано: Пон 02 гру, 2024 12:40
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:23
Немає картки WinCard Піреус банка, а там 2% на все! Це найкраща картка з кешбеком на все!
2. Немає Приватбанку де кешбек досягає 10%. Це найкращий банк за розмірами кешбеку!
Чому немає найкращих кешбек-банків?
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