Так, додали Кредит Дніпро.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 01 жов, 2024 16:02
Додано: Вів 19 лис, 2024 11:50
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Табиця шановного mustbe паламалася
Додано: Нед 01 гру, 2024 10:35
А где же приват? Он сейчас лидирует по кешбекам со своей бонусной программой "Привіт"
Додано: Пон 02 гру, 2024 12:40
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:23
Немає картки WinCard Піреус банка, а там 2% на все! Це найкраща картка з кешбеком на все!
2. Немає Приватбанку де кешбек досягає 10%. Це найкращий банк за розмірами кешбеку!
Чому немає найкращих кешбек-банків?
Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:01
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Вище ж написали особливості кешбеку Приватбанку. Мало того, що вони не у всіх однакові (у мене, наприклад, немає тих 10% за Конверт), так ще й немає прив'язки до місяця (можуть з'являтися серед місяця та закінчуватись серед місяця, причому різні кешбеки можуть мати різні терміни дії). Не те щоб це все неможливо було відстежити, але відстеження явно вимагатиме більше, ніж перегляд стану на 1 число місяця.
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