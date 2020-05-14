RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:02

  greenozon написав:і новачка - Кредит Дніпро
теж почав із КБ бавитись

Так, додали Кредит Дніпро.
Ми намагаємось слідкувати за новинами 8)
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 298
З нами з: 12.05.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 11:50

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

:( Табиця шановного mustbe паламалася
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1861
З нами з: 31.10.12
Подякував: 654 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:35

А где же приват? Он сейчас лидирует по кешбекам со своей бонусной программой "Привіт"
o_o_volkov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:40

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  o_o_volkov написав:Он сейчас лидирует по кешбекам со своей бонусной программой "Привіт"

Там все індивідуально, та й не на місяць
chipmunk
 
Повідомлень: 9047
З нами з: 15.04.09
Подякував: 567 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:23

Немає картки WinCard Піреус банка, а там 2% на все! Це найкраща картка з кешбеком на все!

2. Немає Приватбанку де кешбек досягає 10%. Це найкращий банк за розмірами кешбеку!

Чому немає найкращих кешбек-банків?
Webracer
 
Повідомлень: 1704
З нами з: 02.09.12
Подякував: 177 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:01

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  Webracer написав:2. Немає Приватбанку де кешбек досягає 10%. Це найкращий банк за розмірами кешбеку!

Вище ж написали особливості кешбеку Приватбанку. Мало того, що вони не у всіх однакові (у мене, наприклад, немає тих 10% за Конверт), так ще й немає прив'язки до місяця (можуть з'являтися серед місяця та закінчуватись серед місяця, причому різні кешбеки можуть мати різні терміни дії). Не те щоб це все неможливо було відстежити, але відстеження явно вимагатиме більше, ніж перегляд стану на 1 число місяця.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3936
З нами з: 31.07.19
Подякував: 111 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:38

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  o_o_volkov написав:А где же приват? Он сейчас лидирует по кешбекам со своей бонусной программой "Привіт"

Лідирує?
Особисто у мене тільки одна пропозиція 10% на кінотеатри, театри, квитки і все, я її навіть не активував, питав у знайомих/колег - аналогічно, у когось якийсь невідомий магазин на білизну у інших подібне.
В плані кешбеку Приват взагалі не цікавий.
Hennady
 
Повідомлень: 498
З нами з: 02.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:45

Hennady Мені навіть на продукти дав 10%, але тільки в межах 100 грн до Нового року і 100 грн після. Із цікавих категорій були комуналка, кафе та ресторани, техніка, 50% на квитки автобуса...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 29.07.22
Подякував: 764 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:02

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Має сенс у Райфа замінити карту "Два кешбека" на іншу, наприклад "Сто днів", бо перша це архівний тариф.
Arbitr
 
Повідомлень: 310
З нами з: 07.11.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 69707172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як зняти валюту з картки іноземного банку
D2 » Чет 14 тра, 2020 17:42
9 26391
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2025 23:51
lamal
Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки 1 ... 4, 5, 6
D2 » Сер 27 тра, 2020 13:09
53 33321
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2024 02:22
Proofy
Finance.ua: Рейтинг дебетових карток 1 ... 7, 8, 9
D2 » Сер 17 чер, 2020 16:13
87 33089
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2024 12:06
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (392)
03.01.2025 09:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.