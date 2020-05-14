Так, додали Кредит Дніпро.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 01 жов, 2024 16:02
Додано: Вів 19 лис, 2024 11:50
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Табиця шановного mustbe паламалася
Додано: Нед 01 гру, 2024 10:35
А где же приват? Он сейчас лидирует по кешбекам со своей бонусной программой "Привіт"
Додано: Пон 02 гру, 2024 12:40
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:23
Немає картки WinCard Піреус банка, а там 2% на все! Це найкраща картка з кешбеком на все!
2. Немає Приватбанку де кешбек досягає 10%. Це найкращий банк за розмірами кешбеку!
Чому немає найкращих кешбек-банків?
Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:01
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Вище ж написали особливості кешбеку Приватбанку. Мало того, що вони не у всіх однакові (у мене, наприклад, немає тих 10% за Конверт), так ще й немає прив'язки до місяця (можуть з'являтися серед місяця та закінчуватись серед місяця, причому різні кешбеки можуть мати різні терміни дії). Не те щоб це все неможливо було відстежити, але відстеження явно вимагатиме більше, ніж перегляд стану на 1 число місяця.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:38
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Лідирує?
Особисто у мене тільки одна пропозиція 10% на кінотеатри, театри, квитки і все, я її навіть не активував, питав у знайомих/колег - аналогічно, у когось якийсь невідомий магазин на білизну у інших подібне.
В плані кешбеку Приват взагалі не цікавий.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:45
Hennady Мені навіть на продукти дав 10%, але тільки в межах 100 грн до Нового року і 100 грн після. Із цікавих категорій були комуналка, кафе та ресторани, техніка, 50% на квитки автобуса...
Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:02
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Має сенс у Райфа замінити карту "Два кешбека" на іншу, наприклад "Сто днів", бо перша це архівний тариф.
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