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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:22

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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:55

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Треба виправити: Red у Sense банку дає більший % за кредитні кошти (+Хамелеон) та менший % з дебетних карт. У кількох категоріях зверху ті % переплутані місцями. А ось за особисті кошти з кредитних, навіть не знаю чи дає кешбек.

Також Red карта відсутня у деяких категоріях, де в неї є, насправді, кешбек: Транспорт 2.5% / 2%, Доступні ціни 3% / 2%, Аптеки 1% / 0.75%. Ще є готелі 1.5% / 1%, яких немає у списку категорій. + акція на таксі 10% до 14 лютого.
Sagittarius
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  #<1 ... 70717273
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