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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:22

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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:55

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Треба виправити: Red у Sense банку дає більший % за кредитні кошти (+Хамелеон) та менший % з дебетних карт. У кількох категоріях зверху ті % переплутані місцями. А ось за особисті кошти з кредитних, навіть не знаю чи дає кешбек.

Також Red карта відсутня у деяких категоріях, де в неї є, насправді, кешбек: Транспорт 2.5% / 2%, Доступні ціни 3% / 2%, Аптеки 1% / 0.75%. Ще є готелі 1.5% / 1%, яких немає у списку категорій. + акція на таксі 10% до 14 лютого.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:06

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  Sagittarius написав:Також Red карта відсутня у деяких категоріях, де в неї є, насправді, кешбек: Транспорт 2.5% / 2%, Доступні ціни 3% / 2%, Аптеки 1% / 0.75%. Ще є готелі 1.5% / 1%, яких немає у списку категорій. + акція на таксі 10% до 14 лютого.

а де про це можна прочитати (на сайті банку)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 22:14

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Нажаль ніде. Не бачив, щоб на сайтах кешбеки на місць публікувалися, тільки загальні фрази. Можу хіба скрішоти надати з додатку.
Востаннє редагувалось Sagittarius в Чет 13 лют, 2025 22:35, всього редагувалось 2 разів.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 22:18

Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 22:35

greenozon
Ось: 1, 2, 3.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 22:59

  Sagittarius написав:greenozon
Ось: 1, 2, 3.



дякую! чогось подумав що по карті Red якийсь особливий КБ а із ваших скрінів бачу що це загальна Cash-U club програма від Сенсу,
до речі, можливо готелі у вас персональна пропозиція, щось в себе такого не пригадую...

PS бачу в вас КБ за аптеки, можу порадити картку TAS Very card - там аптеки 3% чистими (КБ фіксований нічого не треба вибирати щомісяця)
хоча наче в Ідея банку взагалі 10% (але лише для пенсіонерів)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:59

greenozon
Дякую, цікава інформація. Так давно діюча програма, вже кілька років. Готелі не часто, але інколи трапляються, як правило, в не ходові місяці типу лютого). Але у готелів буває не той MCC зашитий, і не завжди навіть можна попасти, рідко це обираю. У мене статус "сенсей", не думав що від нього міняється набір категорій, тільки кількість обраних.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:18

  Sagittarius написав:Треба виправити: Red у Sense банку дає більший % за кредитні кошти (+Хамелеон) та менший % з дебетних карт. У кількох категоріях зверху ті % переплутані місцями. А ось за особисті кошти з кредитних, навіть не знаю чи дає кешбек.

Також Red карта відсутня у деяких категоріях, де в неї є, насправді, кешбек: Транспорт 2.5% / 2%, Доступні ціни 3% / 2%, Аптеки 1% / 0.75%. Ще є готелі 1.5% / 1%, яких немає у списку категорій. + акція на таксі 10% до 14 лютого.

1. Сенс дає кожному індивідуальний набір і категорій, і відсотків. ІН-ДИ-ВІ-ДУ-АЛЬ-НИЙ.
Там навіть примітка красується вже кілька років у тексті:
(Звертаємо вашу увагу, що у ПУМБ та Сенс Банку — індивідуальний набір категорій кешбеку для кожного клієнта, тому відсотки та найменування можуть відрізнятися від зазначених у нашій таблиці).

2. Спеціально зайшов подивитися на свої категорії. Дивимось:
Квіти - 10% кредитні/5% власні.
Ось це і все, де у мене за кредитні більше. По всім іншим більше за власні.
Тому нічого там не переплутано. Просто у людини з редакції були одні категорії і відсотки, у Вас - інші, у мене - треті.
Искатель
 
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