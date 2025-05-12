Категорія "Розваги" є. Що ж до "Ігор" і т.п. - це все входить у категорію "Розваги". Немає сенсу плодити дрібні категорії, підстроюючись під кожний окремий банк, це важко реалізувати технічно і немає сенсу.
Як на мене, все правильно зробили.
|
|
|
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 21 тра, 2025 14:36
Категорія "Розваги" є. Що ж до "Ігор" і т.п. - це все входить у категорію "Розваги". Немає сенсу плодити дрібні категорії, підстроюючись під кожний окремий банк, це важко реалізувати технічно і немає сенсу.
Як на мене, все правильно зробили.
Додано: Сер 21 тра, 2025 14:38
Додано: Сер 21 тра, 2025 14:41
Абсолютно вірно. Причому, якщо банк дає кешбек саме по іграх і додатках, ми це вказуємо у примітці. Подивіться уважно картки, що увійшли до категорії "Розваги". У картках Глобусу та Сенс банку вказано "онлайн-ігри та сервіси". Це воно і є.
Додано: Вів 01 лип, 2025 21:01
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Для створення більш повної картини, було б добре також вказувати, чи бере банк участь у програмі Національного кешбеку.
Адже 1% кешбеку за продукти в рамках цієї програми часто є приємнішим для покупця, ніж 1,5% або навіть 2% кешбеку, які пропонує банк без участі в НК.
Додано: Сер 02 лип, 2025 20:27
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Будьте обережні!
Експериментальним шляхом виявив, що з липня Восток не нараховує вже 0,7% на всі покупки. Як пояснила служби підтримки - підвищений кешбек - на 2-і категорії з 6-ти, а на 4 з 6-ти - 0,7%. Всі інші - без кешбеку!
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:52
Приват + Епіцентр = 5% КБ
Додано: Сер 09 лип, 2025 07:01
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
letyshops.com дає сьогодні 4% за АТБ - давно такого не було.
Це чистими і додатково до карткової знижки.
|