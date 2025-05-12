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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 73747576>
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 14:36

  quadro_tony_da написав:ПАнове, чому в статті немає категорії Ігри.Розваги.Додатки?

Категорія "Розваги" є. Що ж до "Ігор" і т.п. - це все входить у категорію "Розваги". Немає сенсу плодити дрібні категорії, підстроюючись під кожний окремий банк, це важко реалізувати технічно і немає сенсу.
Як на мене, все правильно зробили.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 14:38

  greenozon написав:ShtormK

прохання додати до наступного місяця нову мега картку від Юнекса -
1.5% на все

Так, звичайно! У червневому огляді буде.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 14:41

  Искатель написав:
  quadro_tony_da написав:ПАнове, чому в статті немає категорії Ігри.Розваги.Додатки?

Категорія "Розваги" є. Що ж до "Ігор" і т.п. - це все входить у категорію "Розваги". Немає сенсу плодити дрібні категорії, підстроюючись під кожний окремий банк, це важко реалізувати технічно і немає сенсу.
Як на мене, все правильно зробили.

Абсолютно вірно. Причому, якщо банк дає кешбек саме по іграх і додатках, ми це вказуємо у примітці. Подивіться уважно картки, що увійшли до категорії "Розваги". У картках Глобусу та Сенс банку вказано "онлайн-ігри та сервіси". Це воно і є.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:01

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Для створення більш повної картини, було б добре також вказувати, чи бере банк участь у програмі Національного кешбеку.
Адже 1% кешбеку за продукти в рамках цієї програми часто є приємнішим для покупця, ніж 1,5% або навіть 2% кешбеку, які пропонує банк без участі в НК.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:27

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Будьте обережні!
Експериментальним шляхом виявив, що з липня Восток не нараховує вже 0,7% на всі покупки. Як пояснила служби підтримки - підвищений кешбек - на 2-і категорії з 6-ти, а на 4 з 6-ти - 0,7%. Всі інші - без кешбеку!
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 23:52

Приват + Епіцентр = 5% КБ

https://epicentrk.ua/ua/actions/ekonomi ... ialna.html
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Рада на таксі 5%, а не 10
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 07:01

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

letyshops.com дає сьогодні 4% за АТБ - давно такого не було.
Це чистими і додатково до карткової знижки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 09:12

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

3 01 липня відбулись зміни по нарахуванню кешбеку у Сенсі - тепер відсоток залежить не від типу карти, а від виду коштів: кредитні чи свої.

"Як було раніше: окрема ставка кешбеку у категоріях для дебетових карток, окрема — для кредитних (а Cameleon, який поєднує обидва типи, завжди вказувався додатково).
Як стало: відтепер кешбек нараховується не у залежності від того, якою карткою ви здійснили оплату, а відповідно до коштів: кредитних чи власних. У описі категорії в Cash’u Club ви знайдете чітку вказівку, скільки можете отримати за власні гроші, а скільки матимете при користуванні кредитним лімітом."
Востаннє редагувалось Hennady в Сер 09 лип, 2025 09:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 09:15

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  Ой+ написав:letyshops.com дає сьогодні 4% за АТБ - давно такого не було.
Це чистими і додатково до карткової знижки.

зараз глянув: і на сайті і в додатку 1,3%
Hennady
 
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